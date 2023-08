Bikeleasing jetzt auch für tarifgebundene Metall- und Elektrobetriebe in Sachsen

Uslar (ots) - Der Sommer 2023 bringt neue Möglichkeiten der Fortbewegung für

viele Beschäftigte der Metall- und Elektroindustrie in Sachsen. Seit dem 1. Juli

2023 gilt der neue Tarifvertrag Fahrradleasing, der von der IG Metall in

Zusammenarbeit mit den sächsischen Arbeitgebern abgeschlossen wurde. Dieser

innovative Tarifvertrag eröffnet den Beschäftigten die Chance, sich über ihren

Arbeitgeber ein Dienstrad zu leasen und somit von zahlreichen Vorteilen zu

profitieren.



Durch eine entsprechende Betriebsvereinbarung erhalten Arbeitnehmerinnen und

Arbeitnehmer die Möglichkeit, ein Dienstrad ihrer Wahl per Gehaltsumwandlung zu

leasen. Der Arbeitgeber least das vom Beschäftigten ausgewählte Fahrrad oder

E-Bike und überlässt es diesem zur Nutzung. Die Leasingrate wird direkt vom

Bruttoentgelt des Arbeitnehmers abgezogen, was eine Reduzierung des steuer- und

sozialversicherungspflichtigen Entgelts zur Folge hat.