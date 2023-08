In der Nacht auf Mittwoch entzog die große Ratingagentur Fitch den USA die Top-Bewertung. Ähnlich wie die Bonitätsprüfer von Standard & Poor's (S&P), die den Schritt 2011 vollzogen hatten, nannte die Agentur unter anderem den wiederkehrenden politischen Streit über die gesetzliche Schuldengrenze als Grund für die Abstufung.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Mittwoch nachgegeben. Die Herabsetzung der Kreditwürdigkeit der USA belastete den Dollar nicht nachhaltig. Am Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,0926 US-Dollar. Im frühen Handel hatte der Euro noch rund einen halben Cent höher notiert. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0985 (Dienstag: 1,0970) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9103 (0,9116) Euro.

Die Auswirkungen an den Finanzmärkten waren begrenzt: Der Dollar geriet zu anderen Währungen nur kurz unter Druck, US-Staatsanleihen reagierten kaum auf die Abstufung. Die USA verfügen über einen riesigen Finanzmarkt, für den es nur wenige Alternativen gibt.

Die Abstufung der USA dürfte nach Meinung von LBBW-Chefvolkswirt Moritz Kraemer vor allem politisch von Belang sein. "Der Vorgang ist politisches Futter für den Vorwahlkampf", sagte der Chefökonom der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX. Die verhaltenen Marktreaktionen begründete der Ökonom mit einer schlichten Tatsache: "Es ist eben nicht das erste Mal". Zudem seien die Gründe für die Fitch-Entscheidung fast dieselben wie vor 12 Jahren bei S&P.

Nach starken Daten vom US-Arbeitsmarkt geriet der Euro zum Dollar am Nachmittag weiter unter Druck. Die Privatwirtschaft der USA hat im Juli erneut unerwartet viele neue Stellen geschaffen. Der Anstieg war zudem deutlich stärker als erwartet. Der Arbeitsmarkt spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed.

Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,86038 (0,85865) britische Pfund, 156,88 (156,85) japanische Yen und 0,9642 (0,9610) Schweizer Franken fest. Die Feinunze Gold wurde am Nachmittag in London mit 1936 Dollar gehandelt. Das waren rund 7 Dollar weniger als am Vortag./jsl/he

Die Währung EUR/USD wird aktuell mit einem Minus von -0,84 % und einem Kurs von 1,093USD gehandelt.