Adecco Group für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert

Düsseldorf/Zürich (ots) - Die Adecco Group ist für den DeutschenNachhaltigkeitspreis in der Branche "Personalvermittler" nominiert. In Europaist die Auszeichnung die größte ihrer Art. Welches Unternehmen den begehrtenPreis erhält, wird Ende November in Düsseldorf bekannt gegeben.Bereits zum 16. Malwird in diesem Jahr der Deutsche Nachhaltigkeitspreisverliehen. Für die unabhängige Expertenjury gehört die Adecco Group zu denUnternehmen, die sich laut Veranstalter "erfolgreich auf den langen undkomplexen Weg zu mehr Nachhaltigkeit begeben" haben. Basierend auf einerumfassenden, durch KI gestützten Recherche über öffentliche Quellen, Scoringssowie der Fachexpertise der unabhängigen Jury gehört das Unternehmen zudenjenigen, die in der Branche "Personalvermittler" im "Sustainable Recruiting"besonders wirksame Lösungen und vorbildliche Entwicklungen gezeigt haben."Es ist eine große Ehre, von der Jury ausgewählt worden zu sein. Für uns alsglobal agierenden Personaldienstleister, der täglich rund zwei MillionenMenschen in Arbeit vermittelt und jährlich hunderttausende weitere aus- undweiterbildet, bilden Menschen den Kern unseres Handelns. Was uns eint undantreibt, ist unser erklärtes Ziel, eine gute Zukunft für alle zu schaffen",sagt Karin Reiter, Leiterin Nachhaltigkeit & ESG der Adecco Group. "Dass wir nunmit zu den Nominierten für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis gehören, ist füruns eine wichtige Anerkennung, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden."Eine gute Zukunft für alleNachhaltigkeit, inklusive der Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- undGovernance-Chancen und -Risiken, ist in der Adecco Group und ihren Markenweltweit verankert. Mit Initiativen und Programmen in den drei globalenGeschäftsbereichen - Adecco, Akkodis und LHH - ermöglicht die Adecco Groupnachhaltige und lebenslange Beschäftigungsfähigkeit für Einzelpersonen, liefertdigitale und technische Lösungen, um die Transformation der Smart Industryvoranzutreiben und befähigt Unternehmen durch inklusives und fähigkeitsbasiertesRecruiting, ihre Organisation zukunftsfähig aufzustellen.Die Adecco Group engagiert sich darüber hinaus für eine integrativeUnternehmenskultur sowie die Unterstützung von stabilen Volkswirtschaften undGemeinschaften. So hatte Adecco zuletzt angekündigt, bis Ende 2025 für 50.000Geflüchtete einen Arbeitsplatz zu finden und die Beschäftigungsfähigkeit vonmindestens 10.000 Personen durch Sprach- und Weiterbildungsprogramme zuverbessern.Weitere Informationen finden Sie hier:http://www.adeccogroup.com/our-group/sustainabilityÜber die Adecco Group:Die Adecco Group gehört zu den weltweit führenden Dienstleistungsunternehmen imBereich Human Resources. Über ihre spezialisierten Geschäftseinheitenqualifiziert, entwickelt und vermittelt sie Mitarbeitende in 60 Länder weltweitund berät Unternehmen zu individuellen Personallösungen. Mit dem Ziel, eine guteZukunft für alle zu gestalten, verpflichtet sich die Adecco Group zuverantwortungsvollem Handeln und arbeitet jeden Tag daran, eine bessereArbeitswelt für alle zu schaffen.In Deutschland sind täglich rund 30.000 Mitarbeitende über die Unternehmen derAdecco Group - Adecco, DIS AG, Pro Serv, LHH und Akkodis - tätig. Die AdeccoGroup AG hat ihren Hauptsitz in Zürich, Schweiz (ISIN: CH0012138605) und ist ander SIX Swiss Exchange (ADEN) notiert.http://www.adeccogroup.comPressekontakt:Lina BinderHead of Communications Germanymailto:presse@adeccogroup.comPhilipp Schmitz-WatersGlobal Director External Communicationsmailto:philipp.schmitz-waters@adeccogroup.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/82944/5572335OTS: The Adecco Group Germany

Die Adecco Group Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,12 % und einem Kurs von 36,28EUR gehandelt.