Telefonkonferenz für Investorenupdate

Vancouver, BC, Kanada, 2. August 2023 / IRW-Press / - Patriot Battery Metals Inc. (das „Unternehmen" oder „Patriot") (TSX-V: PMET) (ASX: PMT) (OTCQX: PMETF) (FWB: R9GA) teilt mit, dass es am Donnerstag, dem 3. August 2023, um 8:00 Uhr (AWST) / 10:00 Uhr (AEST) eine Telefonkonferenz für Investoren veranstalten wird, um die vor kurzem veröffentlichte erste Mineralressourcenschätzung für den Spodumen-Pegmatit CV5 auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Konzessionsgebiet Corvette in der Region Eeyou Istchee James Bay in Quebec sowie die strategische Investition in Höhe von 109 Mio. C$ und die unverbindliche Absichtserklärung mit Albemarle Corporation zu erörtern. Es gibt zwei Optionen für die Teilnahme an der Telefonkonferenz, die im Folgenden aufgeführt werden: