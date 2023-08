Digitale Transformationen im Handwerk Warum mittelständische Unternehmen unbedingt digital ausbilden sollten und wie das funktioniert (FOTO)

Graz (ots) - Trotz ihrer Wichtigkeit nehmen Handwerksunternehmen die

Digitalisierung weiterhin auf die leichte Schulter. Wo in vielen Bereichen

digitale Ausbildung längst Standard ist, hat kaum ein Handwerksunternehmen

entsprechende Möglichkeiten - mit gravierenden Folgen. "Kein Azubi möchte bei

seiner Ausbildung nur auf Laune und Kompetenz seiner Kollegen angewiesen sein -

qualitative Schulung ist das Zauberwort", sagt Fabio Moretti.



"Das lässt sich unter anderem mit virtuellen Teilen in der Ausbildung

absolvieren - wer darin einmal investiert, bekommt jeden Azubi in kurzer Zeit

top ausgebildet", betont Fabio Moretti. Der Digitalisierungsprofi integriert

digitale Schulungssysteme in über 500 Firmen und weiß daher, an welchen

Stellschrauben mittelständische Handwerksunternehmen drehen müssen, um

voranzukommen.