Deutsche Bank kann jeden fünften Ausbildungsplatz nicht besetzen

Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Bei der Deutschen Bank bleiben in diesem Jahr rund 150 Ausbildungsplätze umbesetzt. Von den 704 ausgeschriebenen Stellen "konnten wir knapp 80 Prozent der Plätze besetzen", sagte ein Sprecher von Deutschlands größtem Geldhaus dem "Handelsblatt" (Donnerstagausgabe).



"Grund dafür waren Vertragsrückgaben, was aber nicht untypisch ist." Die Deutsche Bank hatte insgesamt 596 Ausbildungsplätze sowie 108 Stellen für dual Studierende ausgeschrieben. Start war jeweils der 1. August.