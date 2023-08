Crash-Alarm! "Blutarmut der deutschen Wirtschaft!" und "vergiftetes Allzeithoch"

"Auf der Verliererstraße", so der Titel des neuen Smart Investor Weekly, der heute frisch erschienen ist. Lesen Sie die ernüchternde Diagnose der Smart Investor-Doktoren:

"In den deutschen Wirtschaftsverbänden herrscht Alarmstufe "Rot/Grün". In ungewöhnlicher Dichte äußerten sich zuletzt die Spitzenfunktionäre mit Warnungen, die an Deutlichkeit nichts vermissen ließen. Dass vom Wirtschaftswunder des Bundeskanzlers weit und breit nichts zu sehen ist, sei da nur noch am Rande angemerkt. Kein Wunder, dass das Allzeithoch des DAX da nur von kurzer Dauer war.