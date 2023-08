PRAG/BUDAPEST/WARSCHAU (dpa-AFX) - Die wichtigsten Börsen in Osteuropa haben sich am Mittwoch überwiegend tiefer aus dem Handel verabschiedet. Für Verunsicherung an den globalen Finanzmärkten sorgte die Meldung, dass die Ratingagentur Fitch der größten Volkswirtschaft der Welt, den USA, die Top-Bonität entzogen hat. Die Einstufung wurde um einen Schritt von "AAA" auf "AA+" gesenkt.

Der PX schloss mit plus 0,06 Prozent auf 1360,81 Punkte. Zuwächse bei den schwer gewichteten Aktien von CEZ (plus 0,4 Prozent) und Vig (plus 0,5 Prozent) hielten den tschechischen Leitindex in der Gewinnzone. Unter den weiteren Einzelwerten gaben die Wertpapiere von Pilulka Lekarny 4,1 Prozent ab.