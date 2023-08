Unilumin unter den Top 500 der wertvollsten Marken in Asien

Das Unternehmen GYbrand konzentriert sich auf Markenwertforschung auf globaler Ebene. Die aktuellste Liste „Top 500 Most Valuable Brands in Asia 2023" basiert auf einer umfassenden Analyse der Markengrundlagen, Markenstärke, des Markenbeitrags, der Geschäftsleistung und anderen Indikatoren und genießt hohes Ansehen.

SHENZHEN, China, 2. August 2023 /PRNewswire/ – GYBrand veröffentlichte am 1. August seine „Top 500 Most Valuable Brands in Asia 2023" – und Unilumin ist sehr stolz darauf, auf dieser Liste zu stehen. Mit einem geschätzten Markenwert von 1,705 Milliarden USD landet Unilumin auf dem 495. Platz der wertvollsten Marken.

Unilumin wurde 2004 gegründet und verfügt über ein umfangreiches Produktportfolio an LED-Displays, LED-Beleuchtung, multifunktionalen intelligenten Masten und unterstützenden integrierten Lösungen. Durch kontinuierliche Innovation steht Unilumin an der Spitze der Branche auf den Gebieten Mikro-/Mini-LED-Anzeigen, digitale 3D-Inhalte mit bloßem Auge, virtuelle XR-Aufnahmen, Kinodisplays und in weiteren Bereichen.

Darüber hinaus hat Unilumin in seiner Daya Bay Smart Manufacturing Base die Produktionsstabilität um 80 % und die Effizienz um 50 % verbessert, und zwar durch den umfassenden Einsatz von automatisierten Anlagen. Gleichzeitig wurde durch den Einsatz von Logistikrobotern eine 60 %ige Verbesserung der Effizienz des Logistiktransfers und eine 70 %ige Reduzierung des Logistiktransfers bei einer Steigerung der Lagerkapazität um 350 % erreicht. Mit der Automatisierung demonstriert Unilumin sein Engagement, einen Maßstab in der LED-Industrie zu setzen.

Unilumin kann auf eine Reihe von Erfolgen zurückblicken, die mit der innovativen Anwendung seiner LED-Produkte zusammenhängen. Im Bereich der virtuellen Produktion und des Filmemachens ist Unilumin (einschließlich seiner Tochtergesellschaft ROE Visual) ein führendes Beispiel auf dem globalen Markt. Das Unternehmen stellte seine virtuellen Filmdienstleistungen für den Oscar-prämierten Film „Everything Everywhere All at Once" zur Verfügung. Es ist außerdem das einzige Unternehmen, das vier DCI-zertifizierte Displays hat. Unilumin bietet die vollständig verknüpfte virtuelle Produktionslösung von XR Virtual Shooting System + Full-Process-Lösung + Kino-Projektionssystem.

Während die Aufnahme des Unternehmens in die „TOP 500 Most Valuable Brands in China" in zwei aufeinanderfolgen Jahren und die Aufnahme in die Liste der „TOP 500 Most Valuable Brands in Asia" die globalen Ambitionen von Unilumin deutlich machen, werden seine führende Lösungsstärke und seine Servicefähigkeit durch die hochkarätigen Projekte von Unilumin unter Beweis gestellt. Großveranstaltungen wie die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking, die Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar, die „Karnevalssaison" 2022 in Saudi-Arabien, die Olympischen Spiele 2020 in Tokio und die FIBA-Basketball-Weltmeisterschaft, um nur einige zu nennen, haben alle die Qualität der hervorragenden Displays von Unilumin genossen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2168055/1.jpg

