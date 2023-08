Quala und Boasso Global übernehmen das Tankreinigungs- und ISO-Tankcontainer-Depotgeschäft von MTC in Botlek und Moerdijk

"Wir freuen uns sehr über die Übernahme von MTC, die für Quala und Boasso Global ein weiteres starkes operatives Geschäft im wichtigen europäischen Hafengebiet von Rotterdam darstellt", sagte Scott Harrison, Chief Executive Officer von Quala und Boasso Global. "Wir freuen uns auch, dass Eric van Halewijn, Geschäftsführer von MTC, bei Quala und Boasso Global bleiben wird, um nicht nur einen reibungslosen Übergang zu gewährleisten, sondern auch unser talentiertes operatives Team in Europa zu verstärken. MTC kann auf eine erfolgreiche Erfolgsbilanz beim Betrieb und Ausbau eines komplexen Depots in der Tankcontainerindustrie verweisen und wir freuen uns darauf, in Zukunft von ihrer umfassenden Erfahrung zu lernen."

MTC in Botlek bietet eine Vielzahl von ISO-Tankcontainer-Dienstleistungen wie Reinigung, Lagerung, Reparatur und Wartung, Beheizung und Prüfung im Hafen von Rotterdam und in der Umgebung an. Die Niederlassung in Moerdijk bietet Reparatur und Wartung von ISO-Tankcontainern sowie deren Prüfung an.

"Wir freuen uns, Teil der Quala und Boasso Global-Familie zu sein und unseren Kunden und Mitarbeitern durch diese Übernahme mehr Möglichkeiten zu bieten", sagte Eric van Halewijn. "Durch den Zusammenschluss mit dem umfangreichen internationalen Netzwerk von Tankcontainerdepots von Quala und Boasso Global können wir unseren Kunden weltweit unvergleichliche Serviceoptionen bieten."

Quala und Boasso Global wurden von Houthoff als Rechtsberater beraten. Die finanziellen und sonstigen Bedingungen der Transaktion wurden nicht bekannt gegeben.

Über Quala und Boasso Global

Quala and Boasso Global ist ein führender Anbieter von Reinigungs-, Wartungs-, Lagerungs- und Transportdienstleistungen für die Tankanhänger- und ISO-Tankcontainerindustrie weltweit. Quala und Boasso Global verfügen über ein wachsendes Netzwerk von mehr als 160 hochmodernen Anlagen, die strategisch in der Nähe wichtiger Produktions- und Transportzentren in den Vereinigten Staaten, Kanada, Großbritannien, den Niederlanden, Deutschland, Frankreich und Spanien liegen. Quala and Boasso Global hat seinen Hauptsitz in Tampa, Florida, und ist bestrebt, seinem breiten Kundenstamm (einschließlich Verladern und den weltweit führenden Betreibern von Flüssiggütern) einen erstklassigen Service sowie eine schnelle und konsistente Abwicklung aller Tankauflieger- und ISO-Tankcontainerdienste zu bieten.

Über MTC

MTC wurde 1990 gegründet und ist seither ein angesehener und geschätzter Anbieter von Tankcontainerlösungen, der in der Tankcontainerindustrie durchgängig hervorragende Reinigungs-, Heiz-, Lager- und Reparaturlösungen anbietet. Mit Niederlassungen in Botlek und Moerdijk bietet MTC eine Lösung für Tankcontainer aus einer Hand mit dem Schwerpunkt auf schnellem und effizientem Durchsatz. Das starke Engagement von MTC für Sicherheit und Kundenzufriedenheit sowie der einzigartige und leicht zugängliche Standort sorgen für Bequemlichkeit bei all Ihren Tankcontainer-Anforderungen.

Kontakt:

Für Quala und Boasso Global in Kontinentaleuropa:

Antony Leighton

Antony.Leighton@boassoglobal.com

Für Quala:

Paul Hofley

248-219-0012

PHofley@quala.us.com

Für MTC:

Eric van Halewijn

Eric@mtcbv.com

