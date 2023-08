Große Aufregung über die Rating-Abstufung der USA durch Fitch - aber die Abstufung legt nur den Finger in eine große Wunde: hohe Schulden sind bei hohen Zinsen nicht dauerhaft tragbar. Das wird sichtbar an der Tatsache, dass die USA pro Jahr derzeit eine Billion an Zinsen zahlen müssen, Tendenz steigend. Vergleicht man die Paramter für AAA-Ratings der Ratingagenturen, dann ist die Abstufung durch Fitch ohnehin mehr als gerechtfertigt, weil die USA viel höher zum BIP verschuldet sind als andere Länder mit der Top-Bonität AAA (selbst das Rating AA+ wäre nach diesen Parametern immer noch viel zu hoch!). So oder so: die Nachricht der Rating-Abstufung platzt wie eine Bombe in den Traum eines idealen Goldlocks-Szenarios: Zinsen kein Problem, Inflation geht zurück, Wachstum bleibt gut. Da ist leider zu schön um wahr zu sein. Alles hat seinen Preis - auch das exzessive Schulden-Machen..

Hinweise aus Video: