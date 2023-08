BERENBERG stuft Telefonica Deutschland auf 'Sell'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Telefonica Deutschland mit Blick auf eine Roaming-Partnerschaft zwischen 1&1 und Vodafone auf "Sell" mit einem Kursziel von 2 Euro belassen. Analyst Usman Ghazi schätzte den Umsatz, den Telefonica Deutschland bislang mit den Kunden von 1&1 erlöste, auf rund 600 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebitda) aus der Zusammenarbeit mit 1&1 taxierte der Experte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie auf circa 450 Millionen Euro./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 02.08.2023 / 16:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Telefonica Deutschland Aktie wird aktuell mit einem Minus von -15,76 % und einem Kurs von 2,042EUR gehandelt.