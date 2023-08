Die Mongolei ist das erste Land im asiatisch-pazifischen Raum, das allen Empfehlungen der Financial Action Task Force nachkommt

ULAANBAATAR, Mongolei, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Die Mongolei ist führend beim Schutz vor Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung und stellt damit das Engagement des Landes bei der Korruptionsbekämpfung unter Beweis, wie der Minister of Justice and Home Affairs, Kh. Nyambaatar, bekannt gab.

Die Mongolei hat alle 40 Empfehlungen der Financial Action Task Force (FATF) erfüllt und ist damit das erste Land in der Asien-Pazifik-Region und das fünfte Land weltweit.

„Dies ist ein bedeutender Erfolg für unsere Unternehmensführung und die Mongolei. Dies zeigt unser Engagement für die Förderung der regionalen Sicherheit und macht uns zu einem weltweit führenden Akteur in diesem Kampf", sagt Minister Nyambaatar.

„Die FATF ist die weltweit führende Aufsichtsbehörde für Finanzdelikte. Die Mongolei nimmt ihre Empfehlungen sehr ernst - und wir begrüßen die erhöhte Rechenschaftspflicht, die mit der Annahme der FATF-Empfehlungen einhergeht. Die FATF untersucht, wie Geld gewaschen und Terrorismus finanziert wird, fördert globale Standards zur Minderung dieser Risiken und beurteilt, ob die Länder wirksame Maßnahmen ergreifen. Insgesamt haben sich mehr als 200 Länder und Gerichtsbarkeiten verpflichtet, die FATF-Standards als Teil einer koordinierten globalen Antwort auf die Verhinderung von organisierter Kriminalität, Korruption und Terrorismus umzusetzen.

„Insbesondere die Aufwertung von „Recommendation 8", die sich mit dem Potenzial von gemeinnützigen Organisationen (NPOs) befasst, zur Terrorismusfinanzierung missbraucht zu werden - von „Teilweise erfüllt" auf „Weitgehend erfüllt" bekräftigt unser Engagement für einen verantwortungsvollen gemeinnützigen Sektor mit mehr Transparenz in der Zivilgesellschaft. Der einzigartige Ansatz der Mongolei, die Zivilgesellschaft in die Entwicklung von Richtlinien einzubinden, um die FATF-Empfehlung zu erfüllen, zeigt das Engagement für die freie Meinungsäußerung und die Freiheit von gemeinnützigen Organisationen und demonstriert einen starken Konsens zwischen der Regierung und der Zivilgesellschaft.

„Die Mongolei hat bedeutende Fortschritte bei der Erhöhung der Transparenz im Jahr 2023 erzielt, was von der Regierung zum „Jahr der Korruptionsbekämpfung" ausgerufen wurde. Korruption ist eine Vorstufe zu Geldwäsche und anderem Machtmissbrauch, und wir sind entschlossen, die Korruption in unserem Land auszumerzen. Zu den Maßnahmen zur Korruptionsbekämpfung gehören die Verabschiedung von Änderungen der Antikorruptionsgesetze und einer Antikorruptionsstrategie, die Untersuchung und Verfolgung von Korruptionsfällen auf höchster Ebene sowie die Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht im öffentlichen Auftragswesen.

„Die Mongolische Regierung wird weiterhin eifrig fortfahren, Korruption im Land auszurotten", sagte Minister Nyambaatar.

Das 26. Jahrestreffen der Asia-Pacific Anti-Money Laundering Group fand vom 9. bis 14. Juli 2023 in Vancouver, Kanada, statt. Bei der Sitzung wurde das Verteidigungsteam des „Mongolei Progress Report" von dem stellvertretenden Minister of Justice and Internal Affairs, B. Solongoo, geleitet. Die Gruppe erörterte und genehmigte den Fortschrittsbericht der Mongolei zur technischen Umsetzung der „Recommendation 8", der 40 FATF-Empfehlungen zu gemeinnützigen Organisationen.

Die Financial Action Task Force bewertet Länder und Rechtssysteme mit Hilfe von neun angeschlossenen Mitgliedsorganisationen und anderen globalen Partnern wie dem IWF und der Weltbank. Ihre 40 Empfehlungen legen einen umfassenden und konsistenten Rahmen von Maßnahmen fest, um Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und die Finanzierung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen zu bekämpfen. Sie setzen einen internationalen Standard, um diese illegalen Aktivitäten und die gesellschaftlichen Schäden zu verhindern.

Im Fall der Mongolei ist die Bewertung der vollständigen Einhaltung der 40 FATF-Empfehlungen eine Bestätigung vieler Länder, dass die Mongolei einen soliden Rechtsrahmen geschaffen und die relevanten Anforderungen durch verbesserte Regulierung vollständig in Gesetzen und Vorschriften umgesetzt und berücksichtigt hat.

