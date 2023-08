MUSEUM OF BROADWAY ERÖFFNET NEUE SONDERAUSSTELLUNG ZU EHREN CHICAGOS

Auf der Condé Nast Traveler's 2023 Hot List aufgeführt als eines der

„besten neuen Museen der Welt!"

NEW YORK, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Das Museum of Broadway hat kürzlich eine neue Sonderausstellung eröffnet, die dem am längsten laufenden amerikanischen Musical am Broadway, CHICAGO, gewidmet ist. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical, exklusiv für das Museum of Broadway geschaffen, ist eine Retrospektive der 26-jährigen Geschichte von CHICAGOam Broadway mit einem besonderen Fokus auf ikonischer Produktionsfotografie und Werbekampagnen im Laufe der Jahre. Die Besucher können einen genaueren Blick auf Artefakte werfen, atemberaubende Kostüme bewundern, die von einigen der prominenten Darsteller von CHICAGO getragen wurden, und sich sogar in einer exklusiven Fotoaktion wie Teil der Show fühlen. ALL THAT JAZZ: The Legacy of CHICAGO the Musical wird bis zum 10. September 2023 zu sehen sein.