ULAANBAATAR, Mongolei, 2. August 2023 /PRNewswire/ -- Eine wichtige Stärkung der strategischen Partnerschaft zwischen der Mongolei und den Vereinigten Staaten wird in dieser Woche im Rahmen des ersten offiziellen Besuchs des mongolischen Premierministers vor Ort vereinbart.

Auf einer Pressekonferenz mit Vizepräsident Harris im Weißen Haus begrüßte der Premierminister heute die Unterstützung der Vereinigten Staaten für die dreißigjährige Demokratie in der Mongolei und hob Bereiche wie die „grüne Wirtschaft" und die Kreativwirtschaft hervor, die die Grundlage für eine verstärkte Zusammenarbeit in den kommenden Jahren bilden.

Die Vereinigten Staaten sind für die Mongolei ein wichtiger „dritter Nachbar", und der Besuch in dieser Woche ist ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen der Mongolei, ihre diplomatischen und wirtschaftlichen Beziehungen außerhalb ihrer unmittelbaren Nachbarschaft zu stärken. Während des Besuchs in dieser Woche:

Eine gemeinsame Erklärung über die strategische Partnerschaft mit dem dritten Nachbarn (a Joint Statement on the Strategic Third Neighbor Partnership) , die die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstützt, wird veröffentlicht werden.

, die die Entwicklung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern unterstützt, wird veröffentlicht werden. Ein Luftverkehrsabkommen (An Air Transport Agreement) , das den Weg für die Einführung von Direktflügen ebnet, wird unterzeichnet

, das den Weg für die Einführung von Direktflügen ebnet, wird unterzeichnet Die wirtschaftlichen Beziehungen werden durch die Unterzeichnung eines neuen Fahrplans für die wirtschaftliche Zusammenarbeit im Rahmen der strategischen Partnerschaft mit dem dritten Nachbarn gestärkt (Economic Cooperation Roadmap for the Strategic Third Neighbour Partnership)

Der Premierminister der Mongolei, L. Oyun-Erdene, sagte:

„Ich freue mich, dass ich hier meinen ersten offiziellen Besuch in den USA als Premierminister antreten kann."

„Für uns sind die Vereinigten Staaten nicht nur unser strategischer dritter Nachbar, sondern auch der Polarstern auf unserem demokratischen Weg."

„Ich hoffe, dass mein Besuch in dieser Woche als Beginn eines neuen Kapitels in unserer Freundschaft und strategischen Partnerschaft in die Geschichte eingehen wird."

Weitere Höhepunkte des Besuchs in dieser Woche sind:

Der Premierminister wird mit den US- Außen-, Verteidigungs-, Handels- und Verkehrsministern sowie mit dem Verwalter der US-Behörde für internationale Entwicklung zusammentreffen.

Der Premierminister wird ein Treffen mit Google abhalten und ein wegweisendes Abkommen zur Förderung von Bildung und digitaler Transformation in der Mongolei unterzeichnen

Der Premierminister wird mit dem Deputy Administrator der NASA und dem Executive Secretary des National Space Council zusammenkommen, um zu erörtern, wie die Mongolei und die Vereinigten Staaten ihre Zusammenarbeit im Raumfahrtsektor verstärken können

Zu den weiteren Themen, die der Premierminister heute mit Vizepräsident Harris erörterte, gehören die kürzlich in der Mongolei verabschiedete Gesetzgebung, die Englisch zur ersten Fremdsprache in der Sekundarstufe macht, sowie die zahlreichen Schritte, die die Regierung der Mongolei unternommen hat, um das rechtliche Umfeld des Landes für Investitionen und Partnerschaften mit dem Privatsektor zu verbessern, darunter Verfassungsreformen, die digitale Transformation und die Bekämpfung der Korruption.

