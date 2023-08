Als wohnungslos (in temporary accomodation) zählen sowohl Menschen, die auf der Straße übernachten, als auch solche die bei Freunden und Verwandten unterkommen oder in kommunalen Einrichtungen oder Hotels untergebracht sind.

LONDON (dpa-AFX) - In London sind fast 170 000 Menschen wohnungslos. Das geht aus einem Bericht der Dachorganisation der lokalen Bezirksverwaltungen (Local Councils) in der britischen Hauptstadt hervor, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. Die Zahl der Wohnungslosen entspricht ungefähr jedem 50. der etwa 8,8 Millionen Einwohner. Darunter seien auch mehr als 83 000 Kinder, hieß es in dem Bericht, der sich auf im Frühjahr erhobene Zahlen stützt.

Schreibe Deinen Kommentar

Disclaimer