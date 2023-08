FREIBURG (dpa-AFX) - "Badische Zeitung" zu Einschnitten bei der Digitalisierung:

"Eigentlich ist die deutsche Verwaltung längst digital - aber nur auf dem Papier. Vor sechs Jahren verabschiedete die Bundesregierung das Onlinezugangsgesetz. Es verpflichtet Bund und Länder, alle Verwaltungsleistungen von 2023 an auch elektronisch anzubieten. Doch wer eine Wohnung anmeldet oder einen Pass beantragt, muss aufs Amt. Ein Gesetz allein ändert wenig; man muss es umsetzen. Zuständig ist das Bundesinnenministerium. Es will aber weniger Geld für die Digitalisierung ausgeben, weil entsprechende Mittel ausgelaufen sind. (...) Wenn Deutschland funktionieren will, muss es mehr für Digitalisierung ausgeben - nicht weniger."/yyzz/DP/he