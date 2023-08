OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zur Aktienrente:

"Wird jetzt nicht gegengesteuert, droht das Rentenniveau zu sinken und der Beitragssatz spürbar zu steigen. Eine Aktienrendite ist da eine diskussionswürdige Idee. Schon jetzt ist die Rente ein Mix aus Rentenbeiträgen und Steuern. In renditeschwachen Jahren könnte sie der Staat verstärkt durch Steuern finanzieren, in anderen profitiert Deutschland von starken Kursen. Wenn nun Sozialverbände und Gewerkschaften vor Volatilität und Verlustrisiken am Aktienmarkt warnen, mag man ihnen entgegenhalten: Wer hat denn eine bessere Idee? Interessant wäre da noch das schwedische Modell, wo jeder Arbeitnehmer 2,5 Prozent seines Bruttolohns in einen Fonds seiner Wahl investiert. Inklusive Beamten übrigens."