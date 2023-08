Umsatz +4 % im Jahresvergleich, organisches TDA; ausgezeichnete Leistung bei Adecco, +5 %, mit Wachstum in allen Regionen, bei Akkodis Consulting, +12 %, und bei LHH Career Transition, +101 %

Weitere Marktanteilsgewinne; relatives Umsatzwachstum von Adecco +800 Basispunkte in Q2 23

Gesunde Bruttomarge von 20,7 %, organisch um 50 Basispunkte niedriger, was hauptsächlich auf den aktuellen Geschäftsmix zurückzuführen ist

SG&A ohne Einmaleffekte mit 17,7 % des Umsatzes niedriger als in Q2 22 (17,9 %) und Q1 23 (18,4 %), unterstützt durch eine Reduzierung der G&A-Kosten und Produktivitätsverbesserungen

Produktivität der Gruppe +3 % im Jahresvergleich; Produktivität von Adecco +3 % gegenüber dem Vorquartal, bei FTEs -2 % gegenüber dem Vorquartal

Robuste EBITA-Marge von 3,1% ohne Einmaleffekte; zugrunde liegende sequenzielle Verbesserung von 30 Basispunkten bei Ausschluss der zeitlichen Auswirkungen der FESCO-JV-Erträge

G&A-Einsparungen auf dem richtigen Weg; erwartete Run-Rate von 60 Millionen Euro zum Jahresende

Operatives Ergebnis 117 Millionen Euro, unverändert gegenüber dem Vorjahr

Unverwässertes EPS 0,37 €; Bereinigtes EPS 0,67 €.

Denis Machuel, CEO der Adecco Group, kommentierte:

„Die Gruppe hat in einem weiteren Quartal ihren Umsatz gesteigert und Marktanteile hinzugewonnen. Das Geschäft von Adecco wuchs in allen Regionen stärker als die Konkurrenz, und die zugrunde liegende Marge verbesserte sich. Adecco US verzeichnete eine sequenzielle Verbesserung und weitere Anzeichen für einen fortschreitenden Turnaround. Bei LHH lieferten sowohl das Career Transition- als auch das Ezra-Geschäft Rekordquartale, und die Rentabilität der GBU insgesamt wurde gesteigert. Akkodis verzeichnete ein starkes Wachstum im Beratungsgeschäft mit ausgezeichneten Fortschritten in den USA, während der Personalbereich durch den Rückgang der Einstellungen im Technologiesektor beeinträchtigt wurde. Die Integrationsarbeiten und die Erfassung von Synergien schreiten reibungslos voran. In der gesamten Gruppe setzen wir weiterhin auf Produktivität und Kostendisziplin, wobei die G&A im Quartal zurückgingen und die Umsetzung des zugesagten Sparplans fest im Plan liegt. Mit Blick auf die Zukunft sehen wir trotz des schwierigen makroökonomischen Umfelds eine positive Dynamik, die von der Stärke unseres einzigartigen Portfolios und unserer unermüdlichen Leistungsorientierung getragen wird."

Vollständige Pressemitteilung

Webcast-Details | Investoren & Analysten

Medienkontakt:

Investorenbeziehungen, +41 (0)44 878 88 88

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1197818/The_Adecco_Group_Logo.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/the--adecco-group-q2-2023-ergebnisse-301892364.html