Heineken verzeichnet starken Bierabsatzrückgang und schreibt russisches Geschäft ab - Aktie stürzt ab!

Der niederländische Brauereikonzern Heineken hat im ersten Halbjahr einen Rückgang des Bierabsatzes um 5,6 Prozent verzeichnet. Dies führte zu einem Rückgang des Betriebsergebnisses um 8,8 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die wirtschaftliche Abschwächung in Vietnam und Nigeria war für mehr als die Hälfte des Konsumrückgangs verantwortlich. Zusätzlich gab das Unternehmen bekannt, dass das gesamte Russlandgeschäft mit 201 Millionen Euro abgeschrieben wurde und die Suche nach einem Käufer für diese Einheit weiterhin herausfordernd ist. Für die zweite Jahreshälfte prognostiziert Heineken einen Rückgang des Verkaufsvolumens um einen niedrigen einstelligen Prozentsatz und ein Wachstum des Betriebsgewinns vor außergewöhnlichen Posten zwischen null und einem moderaten einstelligen Prozentsatz.Die Heineken-Aktie startete mit einem Minus von knapp sechs Prozent in den Handel. Der Rückgang des Gewinns und die hohen Kosten führten dazu, dass das Unternehmen seinen Ausblick für das Gesamtjahr gekappt hat. Im besten Fall erwartet das Management ein Wachstum des bereinigten Ergebnisses im mittleren einstelligen Prozentbereich, im schlechteren Fall bleibt der operative Gewinn stabil. Die Aktie verlor daraufhin 5 Prozent und steht seit Jahresbeginn noch mit knapp 5 Prozent im Plus.Analysten bewerten die Entwicklung von Heineken als schwach. Besonders in der asiatisch-pazifischen Region sowie in Amerika und Europa hat das Unternehmen die Erwartungen deutlich verfehlt. Allerdings gab es auch positive Aspekte, wie die starke Entwicklung der Preise und des Absatzmixes in Europa und das bessere Geschäft in Brasilien.Heineken hat im ersten Halbjahr 120,1 Millionen Hektoliter Bier abgesetzt, was einem Rückgang von 5,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Preiserhöhungen haben sich positiv auf den Umsatz ausgewirkt, der um 6,3 Prozent auf 17,4 Milliarden Euro gestiegen ist. Allerdings konnte dies den Rückgang des operativen Gewinns nicht vollständig ausgleichen. Der Gewinn fiel um 8,6 Prozent auf 1,16 Milliarden Euro. Für den geplanten Verkauf der russischen Geschäfte hat Heineken weitere 113 Millionen Euro abgeschrieben.Die Schweizer Großbank UBS hat ihre Einstufung für Heineken nach den Halbjahreszahlen beibehalten. Der Brauereikonzern habe die Erwartungen auf ganzer Linie verfehlt und der Ausblick für den weiteren Jahresverlauf sei schlimmer als gedacht. Das Kursziel wurde bei 115 Euro belassen.

Die Heineken Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 89,25EUR gehandelt.