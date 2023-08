DHL-Aktien reagieren mit Kursverlusten auf Quartalszahlen und Prognoseanpassung

Die Aktien der DHL Group haben auf die vorgelegten Quartalszahlen und die Anpassung der Prognose mit Kursverlusten reagiert. Beim Broker Lang & Schwarz fielen die Aktien vorbörslich um 2,6 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss. Ein Händler bezeichnete das Zahlenwerk als durchwachsen und kritisierte, dass der Konzern die Prognose für das operative Ergebnis nicht so deutlich angehoben habe wie erwartet. Nach einem guten Lauf der Aktien dürften Anleger nun erst einmal Gewinne einstreichen. Die Papiere hatten am Vortag den höchsten Kurs seit Mitte März erreicht.Die DHL Group blickt nach den ersten sechs Monaten zuversichtlicher auf das Gesamtjahr. Das Management erwartet nun einen Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) von mindestens 6,2 Milliarden Euro, statt der zuvor prognostizierten sechs Milliarden Euro. Das obere Ende der operativen Gewinnspanne bleibt unverändert bei sieben Milliarden Euro. Besonders der Bereich Supply Chain hat sich in den vergangenen Monaten stark entwickelt. In diesem Geschäft bietet der Konzern seinen Kunden Lieferketten-Logistik an, wie Lagerbetrieb und -haltung oder die Abwicklung von Versandretouren.Nach dem Rekordjahr 2022 befindet sich die DHL Group momentan in einer Abschwungphase. Im zweiten Quartal ging der Umsatz um gut 16 Prozent zurück auf gut 20 Milliarden Euro. Der Konzern verdiente im Tagesgeschäft bezogen auf das Ebit knapp 1,7 Milliarden Euro, über ein Viertel weniger als im Vorjahr. Unterm Strich blieb fast ein Drittel weniger Gewinn als im Vorjahresquartal. Die Ergebnisse lagen leicht unter den Analystenerwartungen, beim operativen Gewinn entsprach die DHL Group den Prognosen.Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für die DHL Group auf "Underweight" belassen. Der Logistikkonzern habe die Erwartungen erfüllt, schrieb Analyst Samuel Bland. Die meisten Experten hätten beim operativen Ergebnis bereits etwas mehr erwartet als das untere Ende der aufgestockten Spanne für das Jahresziel.Quelle: dpa-AFX

Die Deutsche Post Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,10 % und einem Kurs von 43,45EUR gehandelt.