Ölpreise erreichen höchsten Stand seit drei Monaten - Experten erwarten unterversorgten Markt

Die Ölpreise haben am Montag den höchsten Stand seit über drei Monaten erreicht. Der Preis für ein Barrel der Nordseesorte Brent stieg auf 85,58 US-Dollar, während der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 81,58 Dollar stieg. Diese Entwicklung wurde durch den etwas schwächeren Dollar begünstigt, der Rohöl in anderen Währungsräumen günstiger macht und somit die Nachfrage steigert. Zudem haben robuste Konjunkturdaten aus den USA die Stimmung am Rohölmarkt verbessert. Auf der Angebotsseite haben große Förderstaaten wie Saudi-Arabien und Russland ihre Produktion eingeschränkt, um fallende Erdölpreise entgegenzuwirken. Experten rechnen für die zweite Jahreshälfte mit einem unterversorgten Ölmarkt.Am Dienstag sind die Ölpreise leicht gefallen. Ein Barrel der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 84,71 US-Dollar, während ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate auf 81,08 Dollar fiel. Der etwas festere Dollar übte leichten Druck auf die Preise aus, da sich Wechselkursänderungen in der Regel auf die Nachfrage auswirken. Die Ölpreise lagen jedoch immer noch etwas unter ihren zuletzt erreichten höchsten Ständen seit Mitte April. Die gesunkene Ölproduktion in Saudi-Arabien und Produktionsrückgänge in Nigeria und Libyen haben zu den steigenden Preisen beigetragen. Zudem treibt die Aussicht auf einen vorsichtigeren Kurs vieler Notenbanken mit weniger Zinsanhebungen die Nachfrage an.In Großbritannien setzt die konservative Regierung verstärkt auf fossile Energien, um im politischen Überlebenskampf zu punkten. Premierminister Rishi Sunak kündigte Hunderte Lizenzen zur Förderung von Öl und Gas in der Nordsee an. Zudem werden Forderungen laut, die geplante Vorschrift, ab 2030 keine neuen Verbrenner mehr zu verkaufen, zu verwässern. Die Labour-Partei, die in Umfragen klar in Führung liegt, wirft der Regierung vor, einen "Kulturkrieg gegen das Klima" zu führen. Umweltschützer sind empört über die Entscheidung der Regierung, mehr fossile Brennstoffe aus der Nordsee zu fördern, und fordern stattdessen mehr Förderung erneuerbarer Energien. Auch in den eigenen Reihen stößt Sunak auf Widerstand, da das Vorhaben ohne Debatte verkündet wurde.

Öl (Brent) wird aktuell mit einem Minus von -0,08 % und einem Kurs von 83,37USD gehandelt.