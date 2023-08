Siemens Healthineers: Quartalszahlen enttäuschen - Aktienkurs stürzt ab!

Die Aktien von Siemens Healthineers haben am Mittwoch vorbörslich Verluste verzeichnet, nachdem das Unternehmen seine Quartalszahlen vorgelegt hatte. Auf der Handelsplattform Tradegate fielen die Aktien um 3,8 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss auf 50,29 Euro. Dies könnte zu einem Rutsch unter die 21- und 50-Tage-Linien führen, die als Trendindikatoren für die kurz- bis mittelfristige Entwicklung gelten.Im dritten Geschäftsquartal kehrte Siemens Healthineers zwar auf den Wachstumspfad zurück und bestätigte den Ausblick, aber der operative Gewinn sank weiter. Ein Börsianer bezeichnete die Zahlen als enttäuschend, insbesondere der Krebsspezialist Varian blieb weit hinter den Erwartungen zurück. Das Unternehmen senkte zudem die Profitabilitätsziele für Varian. Um diese Ziele zu erreichen, müssten die Margen im Schlussquartal deutlich steigen, so der Jefferies-Analyst James Vane-Tempest.Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum stieg der Umsatz von Siemens Healthineers im dritten Geschäftsquartal um 0,3 Prozent auf 5,2 Milliarden Euro. Auf vergleichbarer Basis, die Wechselkurs- und Portfolioeffekte ausklammert, betrug das Plus 3,6 Prozent. Das Wachstum wurde vor allem vom Geschäft mit der Bildgebung getragen. Der operative Gewinn ging jedoch weiter zurück. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern sank um drei Prozent auf 740 Millionen Euro und lag unter den Erwartungen der Analysten. Der Gewinn unter dem Strich stieg dank einer sinkenden Steuerquote um knapp ein Viertel auf 451 Millionen Euro.Die Aktie von Siemens Healthineers fiel aufgrund des schwachen Quartalsergebnisses steil ab und erreichte den tiefsten Stand seit Ende Januar. Sie durchbrach wichtige charttechnische Trendlinien, die die kurz-, mittel- und längerfristige Richtung signalisieren. Analysten äußerten Unmut über den weiter sinkenden operativen Gewinn und bezeichneten die bekräftigte Prognose als "von geringer Qualität". Insbesondere die enttäuschenden Zahlen von Varian und der schwache Auftragseingang im dritten Geschäftsquartal überschatteten die positive Entwicklung im Bereich Bildgebung und Diagnostik.Das Analysehaus Jefferies bewertete die Aktien von Siemens Healthineers weiterhin mit "Hold" und einem Kursziel von 49 Euro. Die Ergebnisse des dritten Geschäftsquartals seien durchwachsen, so Analyst James Vane-Tempest. Die enttäuschenden Resultate von Varian und der schwache Auftragseingang überschatteten die positive Entwicklung in anderen Bereichen.

