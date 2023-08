Uniper auf dem Weg zur Klimaneutralität: Finanzielle Erholung ermöglicht Wachstum und frühere CO2-Neutralität bis 2040

Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper sieht sich knapp acht Monate nach dem Beinahe-Zusammenbruch infolge der Gaskrise wieder gut aufgestellt für die Zukunft. Dank einer finanziellen Erholung habe das Unternehmen Spielraum für neues Wachstum und den Umbau in Richtung Klimaneutralität geschaffen, so Uniper-Chef Michael Lewis. Das Ziel sei es, bis 2040 CO2-neutral zu sein, zehn Jahre früher als bisher geplant. Im ersten Halbjahr bestätigte Uniper die Eckdaten und verzeichnete einen bereinigten Konzernüberschuss von 2,5 Milliarden Euro, im Vorjahreszeitraum lag der Verlust noch bei 490 Millionen Euro. Besonders profitierte das Unternehmen von Absicherungsgeschäften im Bereich Stromerzeugung durch Kohle- und Gaskraftwerke sowie im Gashandel. Für das Gesamtjahr erwartet Uniper einen bereinigten Konzernüberschuss in mittlerer einstelliger Milliardenhöhe. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck äußerte sich erfreut über die Zahlen und betonte, dass es gut sei, wenn Uniper möglichst bald aus den roten Zahlen herauskomme.Uniper plant den Umbau in Richtung Klimaneutralität deutlich schneller voranzutreiben als bisher. Bis spätestens 2029 soll die Stromproduktion aus Kohle beendet werden, vorausgesetzt der Verkauf des Steinkohlekraftwerks Datteln IV ist bis dahin erfolgt. Stattdessen will das Unternehmen verstärkt in Wind- und Solar-Energie sowie grüne Gase wie Wasserstoff investieren. Bis 2030 sollen mehr als 80 Prozent der installierten Kraftwerksleistung zur CO2-freien Stromproduktion genutzt werden. Uniper plant außerdem Investitionen in flexible und gesicherte Anlagen zur Stromerzeugung, darunter auch Solar- und Windkraftanlagen. Das bestehende Gasgeschäft soll schrittweise durch den Einsatz von grünen Gasen dekarbonisiert werden. Bis 2030 strebt Uniper einen Anteil von fünf bis zehn Prozent grüner Gase im Portfolio an und plant die Umwandlung von Erdgasspeichern zu Wasserstoffspeichern. Für die grüne Transformation will das Unternehmen bis 2030 über acht Milliarden Euro investieren.Die finanzielle Erholung von Uniper ist vor allem auf stark gesunkene Beschaffungspreise im Gasgroßhandel zurückzuführen. Für das laufende Jahr erwartet das Unternehmen einen bereinigten Konzernüberschuss in der Größenordnung eines mittleren einstelligen Milliardenbetrags. Im Jahr 2022 hatte Uniper noch einen Verlust von 7,4 Milliarden Euro verzeichnet. Uniper ist Deutschlands größter Erdgashändler und beliefert mehr als 1000 Stadtwerke und große Industrieunternehmen. Neben dem Gasgeschäft betreibt das Unternehmen auch viele Kraftwerke in Deutschland und anderen europäischen Ländern. Der deutsche Staat hatte Uniper nach der Gaskrise mit einem milliardenschweren Stabilisierungspaket unterstützt und ist nun zu gut 99 Prozent Eigentümer des Unternehmens. Bis Ende 2028 muss der Bund seinen Anteil aufgrund von Auflagen der EU-Kommission auf 25 Prozent plus eine Aktie zurückfahren. Uniper prüft derzeit die Verpflichtung zur Rückzahlung überschüssiger Beträge und befindet sich dazu im Austausch mit der Bundesregierung.

