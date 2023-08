Hypoport senkt Prognose: Umsatzrückgang um 15% erwartet - Anleger reagieren entsetzt!

Der Finanzdienstleister Hypoport hat seine Prognose für das laufende Jahr angepasst, nachdem das Immobiliensegment im zweiten Quartal überraschend schwache Ergebnisse erzielt hat. Der Umsatz wird voraussichtlich um bis zu 15 Prozent sinken, während das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) mindestens 10 Millionen Euro betragen soll. Diese Prognose basiert jedoch auf der Annahme, dass sich die Marktentwicklung in der privaten Immobilienfinanzierung leicht verbessert.Im zweiten Quartal sanken die Erlöse im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fast ein Drittel auf 85 Millionen Euro. Das EBIT rutschte von einem Plus von 13 Millionen Euro auf ein Minus von 2,5 Millionen Euro. Das Kredit- und das Versicherungssegment entwickelten sich hingegen leicht positiv.Die Anleger reagierten entsetzt auf die schlechten Ergebnisse. Der Aktienkurs von Hypoport fiel in einer ersten Reaktion um mehr als 13 Prozent.Die angepasste Prognose bedeutet, dass das Unternehmen im Jahr 2023 einen Gewinn von mindestens 10 Millionen Euro erzielen will. Dies entspricht einem Gewinnanteil von 1,46 Euro pro Aktie, basierend auf 6.872.164 Aktien. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für das Jahr 2023 liegt somit bei 109, basierend auf dem aktuellen Aktienkurs von 159,60 Euro.Einige Anleger halten das KGV für extrem hoch und argumentieren, dass andere IT-Unternehmen derzeit deutlich niedrigere KGVs haben. Sie schlagen vor, dass ein Kurs von rund 40 Euro angemessener wäre. Es wird jedoch darauf hingewiesen, dass der Markt manchmal irrational sein kann.Es wird auch angemerkt, dass die aktuellen Ergebnisse von Hypoport keinen Grund zur Besorgnis geben, da das Unternehmen immer noch gute technische Kennzahlen aufweist. Es bleibt abzuwarten, wie sich der Aktienkurs in Zukunft entwickeln wird.

