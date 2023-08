Saudi-Arabien lockt mit Mega-Transfers: Borussia Dortmund in Sorge um den Fußballmarkt

Die Transferoffensive der Fußballclubs aus Saudi-Arabien bereitet Borussia Dortmund Sorgen. Laut Sportdirektor Sebastian Kehl seien die Summen, die dort gezahlt werden, nicht zu erklären und verändern den Markt. Zudem würden nicht mehr nur Altstars, sondern auch jüngere Spieler dorthin wechseln. Kehl befürchtet, dass sich der Fußball in eine Richtung entwickelt, die ihm großen Schaden zufügen wird. In diesem Zusammenhang erwähnt er auch den Wechsel von Jordan Henderson, dem Kapitän des FC Liverpool, zu einem saudischen Club.Über die Transferaktivitäten von Borussia Dortmund gibt Kehl nicht viel preis. Er lässt jedoch durchblicken, dass es möglicherweise noch Abgänge geben könnte und dass der Verein weiterhin attraktiv für Top-Talente sein will. Die bisherigen Zugänge sind Ramy Bensebaini von Borussia Mönchengladbach, Felix Nmecha vom VfL Wolfsburg und Marcel Sabitzer vom FC Bayern. Nmecha und Sabitzer sollen den zu Real Madrid gewechselten Jude Bellingham ersetzen. Sabitzer kam erstmals im Testspiel gegen Manchester United zum Einsatz, das der BVB mit 3:2 gewann.Fußball-Nationalspieler Nico Schlotterbeck hat sich während der USA-Reise von Borussia Dortmund nicht schwerer verletzt. Nach einer Untersuchung gab der Verein Entwarnung, teilte jedoch mit, dass Schlotterbeck aufgrund einer leichten Blessur in dieser Woche nicht mehr trainieren könne. Auch Torhüter Georg Kobel muss aufgrund einer leichten Blessur pausieren.Im letzten Testspiel der US-Tour musste sich Borussia Dortmund gegen den FC Chelsea mit einem 1:1 begnügen. Der späte Ausgleich von Mason Burstow verhinderte den Sieg. Zuvor hatte Marius Wolf die Führung für den BVB erzielt. Alle drei bisherigen Neuzugänge kamen zum Einsatz. Trainer Edin Terzic wertete die Partie als Fortschritt und lobte die Leistung der Mannschaft.Nach dem Testspiel trat der BVB die Heimreise an und bereitet sich auf die Generalprobe gegen Ajax Amsterdam vor. Das erste Pflichtspiel der Saison findet am 12. August im Pokal gegen den TSV Schott Mainz statt. Eine Woche später startet die Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den 1. FC Köln.

