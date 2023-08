HSBC verzeichnet Gewinnanstieg von 27% im Q2 - Prognoseerhöhung und Aktienrückkauf angekündigt

Die britische Großbank HSBC hat im zweiten Quartal einen deutlichen Gewinnanstieg verzeichnet. Der Gewinn stieg um 27 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar, was etwa 6 Milliarden Euro entspricht. Dies ist auf höhere Zinsen und gut laufende Geschäfte an den Finanzmärkten zurückzuführen. Die Erträge der Bank stiegen um 38 Prozent auf 16,7 Milliarden Dollar und übertrafen damit die Erwartungen der Experten.Konzernchef Noel Quinn erhöhte zudem die Prognose für den Zinsüberschuss im Jahr 2023. Außerdem setzte er höhere Ziele für die Eigenkapitalrendite im laufenden und kommenden Jahr. Die Bank kündigte außerdem den Rückkauf weiterer Aktien im Wert von bis zu zwei Milliarden Dollar an.Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für HSBC auf "Outperform" belassen und ein Kursziel von 800 Pence festgelegt. Trotz etwas höherer Kosten als erwartet hat die Großbank die Gewinnerwartungen im zweiten Quartal deutlich übertroffen, so der Analyst Benjamin Toms.Die HSBC-Aktie hat in den letzten Monaten eine positive Entwicklung verzeichnet. Die Bank hat von den steigenden Zinsen und guten Geschäften an den Finanzmärkten profitiert. Die höheren Erträge und der gestiegene Gewinn zeigen, dass die Bank auf einem guten Weg ist, ihre Ziele zu erreichen.Die HSBC ist vor allem in Asien aktiv und hat dort eine starke Präsenz. Die Bank hat in den letzten Jahren ihre Geschäfte in der Region ausgebaut und von der wachsenden Wirtschaft profitiert. Die positiven Ergebnisse im zweiten Quartal zeigen, dass die Strategie der Bank erfolgreich ist.Die HSBC hat angekündigt, weiterhin in ihre Geschäfte zu investieren und das Wachstum voranzutreiben. Die Bank hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt und will ihre Position als eine der führenden Banken in Asien weiter stärken.Insgesamt zeigt der Gewinnanstieg der HSBC im zweiten Quartal, dass die Bank auf einem guten Weg ist, ihre Ziele zu erreichen. Die positiven Ergebnisse spiegeln die erfolgreiche Strategie der Bank wider und zeigen, dass sie von den steigenden Zinsen und guten Geschäften an den Finanzmärkten profitiert. Die HSBC hat angekündigt, weiterhin in ihr Geschäft zu investieren und das Wachstum voranzutreiben.

