Kurse deutscher Bundesanleihen fallen deutlich - Industriestimmung trübt sich weiter ein

Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag merklich gefallen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,60 Prozent auf 132,21 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 2,55 Prozent. Auch in anderen Ländern der Eurozone legten die Renditen zu. Die schwachen Konjunkturdaten aus der Eurozone trübten die Industriestimmung im Juli weiter ein und führten zu einem Rückgang auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die deutsche Wirtschaft ist aufgrund ihres hohen Industrieanteils besonders betroffen. Der Einkaufsmanagerindex ISM für die US-Industrie zeigte einen leichten Anstieg, blieb jedoch hinter den Erwartungen zurück und signalisierte weiterhin eine wirtschaftliche Abschwächung. Die Kapitalmarktzinsen in Australien gingen deutlich nach unten, nachdem die Zentralbank des Landes den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert ließ. Die Notenbank hatte ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was zu Kritik führte.Am Mittwoch sind die Kurse deutscher Bundesanleihen leicht gefallen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future sank um 0,13 Prozent auf 132,84 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg leicht auf 2,50 Prozent. Neue Konjunkturdaten fielen schwach aus, hatten aber keine nachhaltige Auswirkung auf den Anleihemarkt. Die Industriestimmung im Euroraum trübte sich im Juli weiter ein und sank auf den tiefsten Stand seit mehr als drei Jahren. Die deutsche Wirtschaft ist aufgrund ihres hohen Industrieanteils besonders betroffen. Die Kapitalmarktzinsen in Australien gingen deutlich nach unten, nachdem die Zentralbank des Landes den Leitzins zum zweiten Mal in Folge unverändert ließ. Die Notenbank hatte ihre Leitzinsen in den vergangenen Monaten stark angehoben, was zu Kritik führte.Am Mittwoch sind die Kurse deutscher Bundesanleihen mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Die Auswirkungen der Abstufung der USA durch die US-Ratingagentur Fitch waren zunächst begrenzt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,18 Prozent auf 132,50 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,53 Prozent. Die Abstufung der USA durch Fitch hatte zunächst nur geringe Auswirkungen auf die Finanzmärkte. Die USA verfügen über einen riesigen Finanzmarkt, für den es nur wenige Alternativen gibt. Die Analysten bezeichneten den Schritt als nicht überraschend, da Fitch schon länger mit einer Bonitätsabstufung gedroht hatte. Der Zeitpunkt sei jedoch "etwas merkwürdig", da die Konjunkturlage in den USA relativ stabil sei.Am Mittwoch haben die Kurse deutscher Bundesanleihen zugelegt. Die Auswirkungen der Abstufung der USA durch die US-Ratingagentur Fitch waren zunächst begrenzt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,35 Prozent auf 132,72 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 2,51 Prozent. Die Abstufung der USA durch Fitch wurde als "Schuss vor den Bug" bezeichnet und könnte weitere Herabstufungen auslösen. Die politische Polarisierung in den USA lasse keine Besserung erwarten. Der Schritt an sich sei jedoch nicht überraschend gekommen, da Fitch den Ausblick bereits im Mai auf "negativ" gesenkt hatte.

BUND Future wird aktuell mit einem Minus von -0,16 % und einem Kurs von 132,2EUR gehandelt.