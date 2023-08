Deutschland im Tabakkontroll-Vergleich: WHO warnt vor laxen Maßnahmen und großen Defiziten

Deutschland belegt weiterhin einen der letzten Plätze im europäischen Vergleich in Bezug auf Maßnahmen zur Tabakkontrolle, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Rüdiger Krech, WHO-Direktor für Gesundheitsförderung, äußerte seine Besorgnis über die laxen Maßnahmen der deutschen Politik in Bezug auf den Tabakkonsum. Deutschland weist im Vergleich zu anderen Ländern in Europa immer noch große Defizite auf.Weltweit gibt es laut WHO Fortschritte im Kampf gegen das Rauchen. Immer mehr Länder ergreifen Maßnahmen zum Schutz von Nichtrauchern. Inzwischen leben 5,6 Milliarden Menschen in Ländern, die zumindest eine der von der WHO empfohlenen Maßnahmen umgesetzt haben. Dazu gehören drastische Warnhinweise auf Zigarettenpackungen, Werbeverbote, Rauchverbote in öffentlichen Räumen und hohe Tabaksteuern. Ekelbilder auf Packungen sind die weltweit am weitesten verbreitete Maßnahme, die in 103 Ländern mit 4,5 Milliarden Einwohnern vorgeschrieben ist.In Deutschland fehlen laut WHO mehrere Elemente in der Tabakkontrolle. Die letzten Preiserhöhungen für Zigaretten lagen unterhalb der Inflationsrate, was das Rauchen letztendlich billiger macht. Das Rauchverbot in Gaststätten ist in Deutschland uneinheitlich und das Werbeverbot wird nur unzureichend umgesetzt.Die Verordnung über Arbeitsstätten von 2004 und das Gesetz zum Schutz vor den Gefahren des Passivrauchens von 2007 erlauben weiterhin Raucherzimmer in einigen Einrichtungen. Nur vier der 16 Bundesländer haben das Rauchen in Gesundheitseinrichtungen vollständig verboten. Auch im öffentlichen Verkehr gibt es kein vollständiges Rauchverbot.Weltweit geht die Anzahl der Raucher laut WHO zurück. Ohne Schutzmaßnahmen gäbe es schätzungsweise 300 Millionen Raucher mehr. 1,3 Milliarden Menschen nutzen Tabak in Form von Rauchen, Kauen oder Schnupfen, und jährlich sterben weltweit mehr als acht Millionen Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. Darunter sind 1,2 Millionen Nichtraucher, die durch Passivrauchen ums Leben kommen, darunter auch 65.000 Kinder.Die WHO betrachtet auch E-Zigaretten skeptisch. Obwohl sie keinen Tabak enthalten, sind sie gesundheitsschädlich und unsicher. Es ist jedoch noch zu früh, um eindeutige Aussagen über die langfristigen Auswirkungen des Konsums zu treffen.Die höchsten Standards für eine tabakfreie Welt haben bisher nur Brasilien und die Türkei erreicht. Seit dem letzten Bericht der WHO sind zwei weitere Länder hinzugekommen: Mauritius und die Niederlande. Die WHO weist jedoch darauf hin, dass sie in dieser Erhebung nur die Gesetzeslage prüft, nicht aber die Umsetzung im Land. Weniger als ein Drittel der Länder finanziert die Überwachung von Rauchverboten, obwohl 87 Prozent der Länder Geldstrafen für Verstöße gegen Rauchverbote vorsehen.In Deutschland sterben unnötig viele Menschen aufgrund des Rauchens, so Krech. Dies ist eine Hauptursache für Missstände im Gesundheitssystem. Effektive Prävention könnte dazu beitragen, dass weniger Menschen an Krebs, Herz-Kreislauferkrankungen oder Atemwegsproblemen leiden und ins Krankenhaus müssen.

