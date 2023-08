Tesla-Fabrik in Grünheide: Bedenken wegen Grundwasser - massive Auswirkungen befürchtet!

Der geplante Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide sorgt für Bedenken hinsichtlich des Grundwassers. Verbände wie der Naturschutzbund (Nabu) Brandenburg und der regionale Wasserverband Strausberg-Erkner sehen deutliche Auswirkungen auf das Grundwasser. Laut dem Nabu sei bereits in der ersten Ausbaustufe ein massives Problem erkennbar. Durch die Versiegelung von Flächen werde die Bildung von neuem Grundwasser verhindert und Grundwasserströme würden verändert. Besonders problematisch sei dies, da sich in der Region die Wasserscheide der Flüsse Spree und Löcknitz befindet. Der Wasserverband Strausberg-Erkner gibt an, dass bei einer Versiegelung von einer Million Quadratmetern und einem Überbau von 963.000 Quadratmetern die Bildung von neuem Grundwasser beeinträchtigt werde. Zudem sei eine erneute Absenkung des Grundwassers mit einer Entnahme von rund 61.000 Kubikmetern erforderlich. Der Wasserverband bezieht sich dabei auf eine frühere Version des Antrags auf eine Teilgenehmigung für den Ausbau. Tesla selbst teilt die Bedenken zum Grundwasser nicht. Das Unternehmen gibt an, dass jeglicher Niederschlag auf dem Gelände versickert und zur Grundwasserneubildung beiträgt. Die Ansiedlung der Fabrik würde die Grundwasserneubildung sogar stärken. Tesla hat zudem zugesichert, für den Ausbau kein neues Frischwasser zu benötigen und das Abwasser aus der Produktion komplett wiederverwerten zu wollen. Der geplante Ausbau der Tesla-Fabrik in Grünheide sieht eine Verdoppelung der Produktionskapazität von 500.000 auf eine Million Autos pro Jahr vor. Derzeit arbeiten rund 11.000 Mitarbeiter in der Fabrik, die etwa 250.000 Fahrzeuge pro Jahr herstellt. Umwelt- und Naturschützer sehen aufgrund der Lage der Fabrik in einem Wasserschutzgebiet Gefahren. Tesla plant den Ausbau in drei Schritten und hat Anträge auf umweltrechtliche Genehmigung beim Land Brandenburg gestellt. Der Wasserverband Strausberg-Erkner bereitet derzeit eine weitere Stellungnahme zur Erweiterung vor.

