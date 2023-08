Daimler Truck mit starkem Quartal und positiven Analystenbewertungen - Elektro-Lkw bringen jedoch neue Herausforderungen

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einstufung für Daimler Truck nach Veröffentlichung detaillierter Quartalszahlen auf "Overweight" belassen. Der Lkw-Hersteller habe ein insgesamt starkes Quartal hinter sich, so der Analyst Jose Asumendi. Er verwies dabei auf prozentual zweistellige Gewinnspannen und deutliche Fortschritte bei der Verbesserung der bereinigten Rentabilität. Das Kursziel wurde auf 48 Euro festgelegt.Auch die kanadische Bank RBC hat ihre Einstufung für Daimler Truck nach den Quartalszahlen bestätigt. Sie belässt die Bewertung auf "Outperform" mit einem Kursziel von 53 Euro. Die finalen Kennziffern des Lkw-Herstellers entsprachen den vorläufigen Eckdaten, so der Analyst Nick Housden.In einem anderen Artikel wird über die Rückkehr von Elektro-Lkw von Daimler nach einer über 5.000 Kilometer langen Fahrt berichtet. Der Artikel weist auf die Herausforderungen hin, die mit der Brandbekämpfung bei Elektrofahrzeugen verbunden sind. Aufgrund der lang anhaltenden Hitzeentwicklung und der begrenzten Verfügbarkeit von Löschmitteln wird die Umgebung stärker in Mitleidenschaft gezogen als bei Verbrennungsmotoren. Dies könnte dazu führen, dass Versicherungen in Zukunft höhere Schadensregulierungen verlangen. Bereits eine Reederei aus Norwegen hat den Transport von E-Autos auf ihren Schiffen aufgrund der Brandgefahr gestoppt. Die Allianz warnt ebenfalls vor einem erhöhten Brandrisiko bei Elektroautos auf Schiffen und prognostiziert Schäden in Milliardenhöhe.Insgesamt zeigen die Quartalszahlen von Daimler Truck eine positive Entwicklung, was von den Analysten von JPMorgan und RBC bestätigt wird. Die Aktie wird weiterhin positiv bewertet, wobei das Kursziel bei 48 bzw. 53 Euro liegt. Allerdings werden auch die Herausforderungen im Zusammenhang mit Elektrofahrzeugen, insbesondere im Bereich der Brandbekämpfung, deutlich. Dies könnte Auswirkungen auf die Versicherungsbranche und den Warentransport haben.

