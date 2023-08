Stabilus plant Modernisierung und Stellenabbau: JPMorgan empfiehlt Aktie zum Kauf

Die US-Bank JPMorgan hat ihre Einschätzung für den Autozulieferer Stabilus nach den Zahlen zum dritten Quartal auf "Overweight" belassen. Das Kursziel wurde bei 70 Euro festgelegt. Laut Analyst Akshat Kacker haben Umsatz und operatives Ergebnis die Erwartungen übertroffen, jedoch sei die Profitabilität im Amerika-Geschäft schwächer als erwartet ausgefallen.Stabilus plant, rund zehn Millionen Euro in die Modernisierung und Automatisierung seines Hauptwerks in Koblenz zu investieren. Gleichzeitig sollen weitere Stellen abgebaut werden. Laut Unternehmenschef Michael Büchsner ist Koblenz das Herz und der Motor des Konzerns, daher sei es wichtig, den Standort zukunftsfähig zu machen. Der Stellenabbau soll ohne betriebsbedingte Kündigungen erfolgen, sondern durch natürliche Fluktuation und Renteneintritte.Bereits heute arbeiten im Hauptwerk von Stabilus zehn Prozent weniger Beschäftigte als im Vorjahr. Bis 2025 soll die Mitarbeiterzahl um weitere 15 Prozent im Vergleich zum Jahr 2023 reduziert werden. Derzeit sind rund 1400 Mitarbeiter von insgesamt knapp 7100 in Koblenz beschäftigt. Insgesamt sollen bis 2025 rund 150 Stellen, vor allem in der Produktion, wegfallen.Im Juli hat Stabilus einen Tarifvertrag mit der IG Metall vereinbart, um den Stellenabbau umzusetzen. Die Tarifkommission wird in den nächsten Tagen darüber entscheiden. Das Unternehmen plant zudem die Sanierung der Produktionsflächen und Investitionen in weitere Anlagen. Auch die Dienstleistungsfunktionen vor Ort sollen neu ausgerichtet werden.Die Aktie von Stabilus reagierte positiv auf die Nachrichten und legte zu. Die US-Bank JPMorgan sieht weiterhin Potenzial für die Aktie und empfiehlt sie zum Kauf mit einem Kursziel von 70 Euro. Die übertroffenen Erwartungen beim Umsatz und operativen Ergebnis im dritten Quartal könnten ein Indikator für eine positive Entwicklung des Unternehmens sein. Allerdings wird die schwächere Profitabilität im Amerika-Geschäft als Risiko gesehen. Die Investitionen in die Modernisierung und Automatisierung des Hauptwerks in Koblenz könnten langfristig zu Kosteneinsparungen und Effizienzsteigerungen führen. Der Stellenabbau ist jedoch eine Herausforderung, die ohne betriebsbedingte Kündigungen bewältigt werden soll.

Die Stabilus Aktie wird aktuell mit einem Plus von +0,19 % und einem Kurs von 54,13EUR gehandelt.