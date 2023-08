Nach Putsch in Niger: EU-Versorgung mit Uran vorerst sicher - ausreichende Vorräte vorhanden

Nach dem Putsch im westafrikanischen Niger ist die Versorgung Europas mit Uran nach Angaben der EU-Kommission zunächst sicher. Derzeit gebe es in der EU kein Versorgungsrisiko, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Dienstag. Zurzeit gebe es ausreichend Vorräte an natürlichem Uran. "Mittel- und langfristig gibt es genügend Vorkommen auf dem Weltmarkt, um den Bedarf der EU zu decken", sagte der Sprecher.Der Niger ist ein wichtiger Uranlieferant für die EU-Staaten. Dem Sprecher zufolge geht es dabei um Uran in seiner natürlichen Form, das dann für die Verwendung als Brennstoff aufbereitet werden muss.Frankreich etwa bezieht Uran aus dem westafrikanischem Land für seine Atomkraftwerke. Einem Sahel-Experten zufolge war der Niger auf die letzten zehn Jahre gesehen der fünftgrößte Lieferant Frankreichs. Das französische Außenministerium hatte Anfang der Woche mitgeteilt, Frankreich habe diverse Quellen.Am Mittwoch vergangener Woche hatten im Niger Offiziere von General Omar Tchianis Eliteeinheit den demokratisch gewählten Präsidenten Mohamed Bazoum festgesetzt und für entmachtet erklärt. Tchiani ernannte sich am Freitag selbst zum neuen Machthaber. Kurz nach Tchianis Machtübernahme als De-Facto-Präsident setzten die Putschisten die Verfassung des westafrikanischen Landes außer Kraft und lösten alle verfassungsmäßigen Institutionen auf.Die Stimmung in der US-Industrie hat sich im Juli ein wenig aufgehellt. Der Einkaufsmanagerindex ISM stieg im Vergleich zum Vormonat um 0,4 Punkte auf 46,4 Zähler, wie das Institute for Supply Management (ISM) am Dienstag in Tempe mitteilte. Analysten hatten im Schnitt einen Anstieg auf 46,9 Punkte erwartet. Der Indikator liegt weiter unter der Schwelle von 50 Punkten und signalisiert damit neun Monate in Folge eine schrumpfende Industrie.In den USA sind die Bauausgaben im Juni etwas schwächer gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten sie um 0,5 Prozent zu, wie das US-Handelsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Ökonomen hatten im Schnitt mit einem Plus von 0,6 Prozent gerechnet. Im Mai hatten die Ausgaben noch um 0,9 Prozent zugelegt.Die deutsche Wirtschaft blickt sorgenvoll auf die Konjunkturflaute - und auch auf dem Arbeitsmarkt macht sich diese zunehmend bemerkbar. Die Zahl der Arbeitslosen ist nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit im Juli erneut gestiegen. Viele Unternehmen zögern in der aktuellen Situation, neue Mitarbeitende einzustellen. Eins der drängendsten Probleme bleibt jedoch der Fachkräftemangel - und der fängt zum Teil schon beim Nachwuchs an. Zu Beginn des Ausbildungsjahres waren noch 228.000 Lehrstellen unbesetzt.Immer mehr Großunternehmen aus Deutschland wollen Investitionsprojekte stoppen. Das zeigt eine neue Umfrage unter 100 Vorstandsvorsitzenden deutscher Unternehmen, die die Prüfungs- und Beratungsgesellschaft EY am Dienstag veröffentlichte. Mehr als die Hälfte der befragten Konzernchefs gab an, im kommenden halben Jahr eine geplante Investition stoppen zu wollen. Der Anteil stieg seit der letzten Umfrage im Januar um 24 Prozentpunkte auf 53 Prozent.Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist trotz konjunkturellen Gegenwinds nach wie vor sehr niedrig. Die Arbeitslosenquote verharrte im Juni auf einem Rekordtief. Sie betrug wie im Vormonat 6,4 Prozent, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in Luxemburg mitteilte. Niedriger war sie seit Einführung des Euro noch nie.Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone hat sich weiter verschlechtert. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel im Juli zum Vormonat um 0,7 Punkte auf 42,7 Zähler, wie S&P am Dienstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Es ist der tiefste Stand des Indikators seit gut drei Jahren. Ein vorläufiges Ergebnis wurde bestätigt. Mit weniger als 50 Punkten liegt die Kennzahl weiterhin klar unter der Grenze, die wirtschaftliches Wachstum von Schrumpfung trennt.Die Stimmung in der britischen Industrie hat sich erneut eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel

