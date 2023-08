Arbeit hat hohe Bedeutung für junge Menschen in Deutschland - Umfrage widerlegt Klischees

Eine neue Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag des Automobilzulieferers Continental zeigt, dass Arbeit für eine große Mehrheit der jungen Menschen in Deutschland eine hohe Bedeutung im Leben hat. 77 Prozent der 16 bis 24 Jahre alten Befragten gaben an, dass Arbeit wichtig für sie sei. Dieser Wert ist vergleichbar mit den Antworten der 25 bis 57 Jahre alten Befragten und der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zwischen 58 und 67 Jahren, von denen jeweils 80 Prozent angaben, dass ihnen Arbeit wichtig sei.Die Umfrageergebnisse widersprechen damit dem gängigen Klischee, dass junge Menschen anspruchsvoll, verwöhnt und fokussiert auf Freizeit seien und wenig Wert auf Leistung legen. Die 21-jährige Mona Ghazi, eine bekannte Stimme der Generation Z, betonte in einem Gespräch mit der Personalvorständin von Continental, Ariane Reinhart, dass die Generation Z in ihren Ansprüchen an Arbeitgeber nicht wesentlich anders sei als vorherige Generationen. Vielmehr habe sich der Arbeitsmarkt verändert und ermögliche es den jungen Menschen, ihre Anforderungen zu äußern und einzufordern. Ghazi ist bereits Gründerin von zwei Unternehmen und wurde im Mai 2023 als Newcomerin des Jahres bei den German Startup Awards ausgezeichnet.Auch die Vorständin Reinhart stimmte dieser Einschätzung zu und betonte die Bedeutung für Unternehmen und Führungskräfte, auf die Anforderungen der jungen Arbeitskräfte einzugehen und im Dialog Lösungen zu finden. Die Umfrageergebnisse zeigen, dass die Einstellung zur Arbeit in der Generation Z im Vergleich zu anderen Generationen nicht so stark abweicht, wie oft behauptet wird.Der Arbeitsmarktexperte Enzo Weber vom Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) betonte, dass die Generation Z vor allem durch zahlreiche Gerüchte über ihr Verhalten im Arbeitsmarkt gekennzeichnet sei. Tatsächlich wechsle sie jedoch nicht besonders häufig den Arbeitgeber, wie oft behauptet werde. Zwar sei das Engagement in der Arbeit und die Bindung an den Arbeitgeber bei der jungen Generation etwas reduziert, dies sei jedoch bereits vor der Corona-Pandemie der Fall gewesen. Weber betonte, dass der Wunsch nach selbstbestimmter und flexibler Arbeit in der jüngeren Generation deutlich erkennbar sei. Der Job solle dem eigenen Leben angepasst werden und nicht umgekehrt.Die Umfrageergebnisse zeigen auch, dass für die Generation Z Geld bei möglichen Jobwechseln eine wichtigere Rolle spielt als für ältere Generationen. 78 Prozent der jungen Befragten könnten sich vorstellen, für eine bessere Bezahlung zu einem neuen Arbeitgeber zu wechseln, während dies bei den 25 bis 57-Jährigen 71 Prozent und bei den 58 bis 67-Jährigen 56 Prozent sagten.Weber empfiehlt Unternehmen, dem Wunsch nach selbstbestimmter Arbeit entgegenzukommen, indem sie flexible Arbeitszeiten und Mobilarbeit ermöglichen. Er betont jedoch, dass diese Bedingungen nicht spezifisch nur für die Generation Z gelten, sondern dass sich die Arbeitsbedingungen für alle Generationen mit dem Corona-Schock und dem Fachkräftemangel verändert haben.

