Wirecard-Prozess: Kein Beweis gegen Ex-Vorstandschef Braun - Sommerpause nach 58 Tagen

Das Verfahren um den Milliardenbetrug bei dem ehemaligen Dax-Konzern Wirecard geht nach 58 Prozesstagen in die Sommerpause. Bisher konnte kein Beweis dafür gefunden werden, dass der frühere Vorstandschef Markus Braun in den Betrug verwickelt war. Die Verteidigung von Braun wartet immer noch auf eine Entscheidung des Gerichts über mehr als 400 Beweisanträge, mit denen sie die Unschuld ihres Mandanten belegen wollen. Es ist absehbar, dass das Verfahren länger dauern wird als die geplanten 100 Tage. Das Gericht denkt sogar darüber nach, die Beweisaufnahme bis in den Februar auszudehnen.Die bisherigen Zeugenaussagen haben kein klares Bild von Brauns Aktivitäten ergeben. Es fehlen schriftliche Belege, dass er seine Untergebenen zu kriminellen Handlungen angestiftet oder davon gewusst hat. Stattdessen hat sich das Bild eines Vorstandschefs herauskristallisiert, der sich nicht um das Tagesgeschäft gekümmert hat und dies seinem Vertriebsvorstand Jan Marsalek überlassen hat.Es gab bereits seit mehr als einem Jahrzehnt Vorwürfe, dass bei Wirecard nicht alles mit rechten Dingen zugeht. Zeugenaussagen zeichnen ein Bild von einem chaotischen Konzern, bei dem der Vorstand kein besonderes Interesse an der Rechtstreue gezeigt haben muss. Braun hat die gegen das Unternehmen erhobenen Vorwürfe abgetan, ohne ihnen nachzugehen.Die Anklage besagt, dass Braun und seine Komplizen Milliardenumsätze mit sogenannten Drittpartnerfirmen erdichtet haben, die im Auftrag von Wirecard Kreditkartenzahlungen in asiatischen Ländern abwickelten, in denen dem Konzern die entsprechende Lizenz fehlte. Die Banken gewährten dem Konzern Kredite in Höhe von über drei Milliarden Euro, die mit der Insolvenz verloren gingen.Die Verteidigung von Braun will mit über 400 Beweisanträgen belegen, dass Marsalek und der Kronzeuge Oliver Bellenhaus die Schuldigen waren und Braun ahnungslos war. Bisher haben die Zeugenaussagen jedoch keinen Hinweis darauf geliefert, dass Wirecard-Mitarbeiter Kunden an Drittfirmen vermittelt haben.Der Insolvenzverwalter Michael Jaffé hat bisher keine Spur der vermissten Milliarden gefunden. Seine Aussage könnte ein Schlüsselmoment des Prozesses werden, ist aber noch nicht erfolgt. Das Verfahren geht nun für drei Wochen in die Sommerpause.

