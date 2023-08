Infineon will Fertigung in Malaysia deutlich stärker ausbauen

NEUBIBERG (dpa-AFX) - Der Halbleiterkonzern Infineon will seine Fabrik in Malaysia stärker erweitern. Man werde am dortigen Standort Kulim in den kommenden fünf Jahren zusätzlich bis zu fünf Milliarden Euro investieren, erklärte das Unternehmen am Donnerstag kurz vor Vorlage seiner Quartalszahlen. Infineon hatte bereits Anfang 2022 den Ausbau seiner Fertigung in Kulim angekündigt. Dieser soll nun deutlich größer ausfallen.

Gebaut werden dort Leistungshalbleiter auf Basis von Siliziumkarbid. Der Markt dafür wachse "immer schneller, nicht nur in der Automobilindustrie, sondern auch in einer breiten Palette von industriellen Anwendungen wie Solar, Energiespeicherung und dem Hochleistungs-Laden von Elektrofahrzeugen", sagte Konzernchef Jochen Hanebeck. "Mit dem Ausbau von Kulim sichern wir unsere Führungsposition in diesem Markt."/ruc/DP/jha

