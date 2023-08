United Internet und 1&1 gewinnen viele Kunden hinzu

MONTABAUR (dpa-AFX) - Der Internetkonzern United Internet hat im ersten Halbjahr ein deutliches Plus an Neukunden verzeichnet. Die Zahl kostenpflichtiger Kundenverträge sei um 490 000 auf knapp 28 Millionen gestiegen, teilte die 1&1-Mutter am Donnerstag in Montabaur mit. Dabei konnte die Telekommunikationstochter 1&1 180 000 Kunden von sich überzeugen - deutlich mehr als noch im Vorjahreszeitraum. Sie kommt nun auf fast 16 Millionen Kundenverträge. Auch die Webhosting-Tochter Ionos gewann Verträge hinzu.

