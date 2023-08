Mit dem Anstieg der Exporte und dem Rückgang der Einfuhren legte der Überschuss in der deutschen Handelsbilanz zu. Er betrug im Juni 18,7 Milliarden Euro, nach 14,6 Milliarden Euro im Monat zuvor.

WIESBADEN (dpa-AFX) - Deutschlands Exporteure haben im Juni etwas bessere Geschäfte gemacht als im Vormonat. Gegenüber Mai stieg der Wert der Warenausfuhren kalender- und saisonbereinigt um 0,1 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Nach revidierten Zahlen sind die Exporte im Mai ebenfalls um 0,1 Prozent gestiegen, nachdem zuvor ein Rückgang um 0,1 Prozent gemeldet worden war.

ROUNDUP Export legt gegenüber Vormonat zu - Plus im ersten Halbjahr

