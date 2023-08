Der Abstieg von Siltronic in den SDax am 19. Juni 2023 hatte kaum negative Auswirkungen auf den Aktienkurs. Vielmehr profitierte der Hersteller von Halbleiter-Wafern vom Boom um das Thema Künstliche Intelligenz. Die Kursverluste vom 19. Juni bis 11. Juli orientierten sich eher am Kursverlauf des KI-Flaggschiffs NVIDIA. Ab 11. Juli hat der Titel einen Anstieg begonnen, der die Schwächephase mehr als kompensierte. Das Kursniveau von 145 Euro von vor dem Platzen der Übernahme durch Globalwafers liegt aber noch in weiter Ferne. Dennoch wurden die Zahlen zum 2. Quartal am 27. Juli von den Marktteilnehmern positiv aufgenommen, was zu einem festeren Aktienkurs geführt hat.

