iGrafx von unabhängigen Forschungsunternehmen als Marktführer im Bereich Process Intelligence Software gewürdigt

PORTLAND und TUALATIN, Oregon, 3. August 2023 /PRNewswire/ -- iGrafx, ein führender Anbieter in den Bereichen digitale Unternehmenstransformation und intelligentes Prozessmanagement, begrüßt seine Anerkennung als Marktführer im The Forrester Wave: Process Intelligence Software, Q3 2023 Report. iGrafx erreichte die höchstmögliche Bewertung in elf Kriterien, darunter Philosophie, Prozesssimulation, Prozessmetriken, Prozessdokumentation und -modellierung sowie Preisflexibilität und -transparenz.

The Forrester Wave evaluiert Softwareanbieter anhand von 28 Kriterien, identifiziert die wichtigsten Anbieter und unterzieht sie einer gründlichen Analyse und Bewertung.