Dax startet deutlich unter 16.000-Punkte-Marke

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 09:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.850 Punkten berechnet, was einem Minus von 1,1 Prozent gegenüber dem Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste standen die Aktien von Beiersdorf, Merck und Zalando entgegen dem Trend im Plus. Am Ende rangierte Infineon mit einem Kursrutsch von fast neun Prozent. Das Unternehmen hatte zuvor neue Geschäftszahlen vorgelegt und dabei unter anderem mitgeteilt, seine Investitionen in das Werk im malaysischen Kulim stark aufzustocken.