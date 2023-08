ProSiebenSat.1 schließt zweites Quartal 2023 im Rahmen der Erwartungen ab

Seite 2 ► Seite 1 von 5

Unterföhring (ots) -- Konzernumsatz wie angekündigt unter Vorjahr: Aufgrund der anhaltendenKonjunkturschwäche in der DACH-Region sowie Konsolidierungseffektenverringerte sich der Konzernumsatz im zweiten Quartal 2023 auf 868 Mio Euro(Vorjahr: 1.043 Mio Euro).- TV-Werbemarkt weiter von Konsumzurückhaltung geprägt, Umsatzplus imDigitalgeschäft: Die TV-Werbeumsätze in der DACH-Region gingen im zweitenQuartal im Vergleich zum Vorjahr zurück. Das Wachstum der digitalen & smartenWerbeerlöse setzte sich fort, unter anderem getrieben von Joyn.- Ergebnis vor allem aufgrund der geringeren Profitabilität des Werbegeschäftsgesunken: Das adjusted EBITDA des Konzerns lag im zweiten Quartal mit 79 MioEuro (Vorjahr: 155 Mio Euro) wie erwartet deutlich unter Vorjahr.- Finanzausblick bestätigt: Basierend auf den Prognosen derWirtschaftsforschungsinstitute erwartet ProSiebenSat.1 eine im Vergleich zumVorjahr verbesserte konjunkturelle Entwicklung im zweiten Halbjahr mitentsprechend positiven Auswirkungen auf den Werbemarkt in der DACH-Region.- Starker Fokus auf Kosteneffizienz: Ziel sind klar auf die digitaleTransformation ausgerichtete Prozesse und eine wettbewerbsfähige Kostenbasis,um gleichzeitig Spielraum für strategisch wichtige Investitionen zu haben.Unterföhring, 3. August 2023. Die ProSiebenSat.1 Group hat das zweite Quartal2023 wie erwartet abgeschlossen: Vor dem Hintergrund des weiter herausforderndenmakroökonomischen Umfelds in der DACH-Region lag der Konzernumsatz in diesemZeitraum mit 868 Mio Euro um 17 Prozent unter Vorjahr (Vorjahr: 1.043 Mio Euro).Insbesondere das TV-Werbegeschäft war im zweiten Quartal weiterhin von deranhaltenden Konsumzurückhaltung beeinflusst, wenngleich etwas weniger ausgeprägtals noch im ersten Quartal. Daneben wirkten sich Konsolidierungseffekte negativauf die Umsatzentwicklung des Konzerns aus. Organisch1, also bereinigt umPortfolio- und Währungseffekte, ging der Umsatz entsprechend um 10 Prozentzurück. Diese Entwicklungen kennzeichneten auch die Halbjahresperiode: Soverzeichnete der Konzern auf Halbjahressicht einen Umsatz von 1.683 Mio Euro(Vorjahr: 1.983 Mio Euro) und damit einen Rückgang um 15 Prozent bzw. organisch1um 9 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Bert Habets, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Das zweiteQuartal war wie erwartet weiter von einem schwachen TV-Werbemarkt geprägt. Diesunterstreicht einmal mehr, wie entscheidend es ist, dass wir uns beiProSiebenSat.1 auf unser Digitalgeschäft fokussieren. Wir richten unsereOrganisation und Prozesse klar auf unsere digitale Transformation aus. Beiunserer Streaming-Plattform Joyn sehen wir hier bereits erste positive