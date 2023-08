PVA Tepla drehen ins Minus - Kurseinbruch bei Infineon

Hinzu kam ein schwacher Gesamtmarkt, insbesondere für Halbleiterwerte. So brachen die Aktien des Chipkonzerns Infineon nach der Vorlage von Quartalszahlen um fast zehn Prozent ein. Die Analysten des Investmenthauses Jefferies verwiesen auf die sich abschwächenden Margentrends. Marktteilnehmer könnten sich daher Sorgen machen um den Ausblick des Dax -Konzerns. Einem Händler zufolge dürften einige Investoren auch erst einmal Kasse machen, nachdem die Aktien zuletzt stark gelaufen waren. Infineon-Aktien notieren trotz des Kurseinbruchs immer noch mehr als ein Fünftel höher als zum Jahreswechsel.

FRANKFURT (dpa-AFX) - In den vergangenen Monaten stark gefragte Technologieaktien haben auch am Donnerstag bei den Anlegern einen schweren Stand. Die jüngste Geschäftsentwicklung des Technologiekonzerns PVA Tepla überzeugte an der Börse nur kurz. Die im Nebenwerteindex SDax notierten Papiere stiegen zum Handelsauftakt zunächst um mehr als vier Prozent, drehten dann aber ins Minus. Zuletzt ging es um mehr als zwei Prozent auf 20,14 Euro nach unten.

