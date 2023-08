Die Abstufung der Bonität durch die Ratingagentur Fitch ist eine Demütigung für die USA - und hat Auswirkungen auf die (Kapitalmarkt-) Zinsen und den Dollar. Die zahlreichen Versuche, die Bedeutung der Fitch-Abstufung herunter zu spielen, sind vielsagend. Besonders die Relativierung vom mächtigsten Banker der USA, Jamie Dimon von JP Morgan: es sei doch lächerlich, wenn die USA ein schlechteres Rating hätte als Länder, deren Sicherheit am Ende von der US-Stabilität und seinem Militär abhänge. Die Abstufung von Fitch bringt das Problem auf den Punkt: die US-Schulden steigen zu schnell, und weil in den nächsten Monaten extrem viel Angebot an Staatsanleihen auf den Markt kommt, steigen die (Kapitalmarkt-) Zinsen. Paradoxerweise auch der US-Dollar als Reservewährung der Welt und damit als der sichere Hafen. Wer wissen will, wie es an den Aktiemärkten weiter geht, sollte Dollar und US-Rendditen im Blick behalten..

1. Grün-Gelber Zankapfel CO2-Bepreisung – „Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde mehr“

2. Fitch Downgrade für USA: Reaktion von Commerzbank, El-Erian, Krugman

