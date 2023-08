OXSEED ist Sponsoring Partner der 9. ZUGFeRD Entwicklertage / Unterstützung der Community mit Know-how und obwyse Enterprise (FOTO)

Bielefeld (ots) - Am 28. und 29. September lädt die ZUGFeRD Community zum 9. Mal

zu den in Bielefeld stattfindenden Entwicklertagen ein. Die Fachveranstaltung

richtet sich gleichermaßen an Softwareentwickler, Projektleiter und

Produktmanager aus Anwender- und Fachunternehmen und gilt als das Expertenforum

zum Thema elektronischer Rechnungsaustausch mit ZUGFeRD und XRechnung.

Kooperationspartnerin ist auch in diesem Jahr die Bielefelder OXSEED logistics

GmbH, die die ZUGFeRD Community mit Experten Know-how unterstützt und ihr

Produkt obwyse Enterprise als Anwendungsplattform für Mitgliederverwaltung und

das Online Rechnungsportal zur Verfügung stellt.



Gemäß des im Koalitionsvertrag festgehaltenen Ziels, den Umsatzsteuerbetrug in

Deutschland zu bekämpfen, strebt die Bundesregierung die Einführung eines

bundesweiten elektronischen Meldesystems zur Erstellung, Prüfung und

Weiterleitung von Rechnungen an. Als ersten Schritt plant das Bundesministerium

für Finanzen die verpflichtende Einführung der E-Rechnung für inländische

B2B-Umsätze ab 2025. Angesichts der gravierenden Auswirkungen der geplanten

E-Rechnungspflicht auf den digitalen Abrechnungsprozess, lädt die ZUGFeRD

Community im Rahmen ihrer 9. Entwicklertage am 28. und 29. September in

Bielefeld ein, neue Impulse für die Weiterentwicklung der elektronischen

Rechnung in Deutschland und Europa zu setzen. Auch der Einsatz von Künstlicher

Intelligenz für die betriebliche Rechnungsbearbeitung, bzw. die daraus

resultierenden, möglichen Produktionsvorteile sollen im Rahmen der Fachkonferenz

thematisiert werden. Neben zahlreichen Fachvorträgen bieten drei Workshop-Panels

zu unterschiedlichen Themenbereichen Raum und Gelegenheit für Diskussionen und

intensiven Austausch.