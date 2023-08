SIND SIE EIN AIRPORT DAD ODER EIN AIRPORT AUTOPILOT?

Berlin (ots/PRNewswire) - Eine neue Umfrage zeigt, wer beim Reisen das Sagen

hat: Fast die Hälfte der deutschen Urlauber sagt, dass sich ihre Persönlichkeit

beim Betreten des Flughafens ändert.



- 68 Prozent der Reisenden - der höchste Wert aller befragten Nationalitäten -

geben an, dass sie die Verantwortung für ihre Gruppe übernehmen und den "

Airport Dad "-Modus im Terminal aktivieren. 65 Prozent der Reisenden denken

jedoch nicht immer daran, vor ihrer Ankunft am Flughafen einzuchecken.

- Nur 7 Prozent glauben, dass sie eine " Airport Ambler" -Mentalität an den Tag

legen, das heißt, sie kommen als Letzte und steigen als Letzte ein.

- Die Menschen aus Bremen nehmen am häufigsten eine " Airport Athlete

"-Persönlichkeit an und versuchen, als Erster das Flugzeug zu betreten und zu

verlassen.

- Um Kunden dabei zu helfen, sich besser auf Reisen vorzubereiten, hat British

Airways Tipps von Experten zusammengestellt, wie man den Flughafen am besten

meistert. Die Influencerin The Folding Lady (https://www.instagram.com/account

s/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fthefoldinglady%2F%3Fhl%3Den)

verrät ihre besten Tipps, um Reisenden dabei zu helfen, die großzügigen

Gepäckbestimmungen von British Airways zu nutzen.