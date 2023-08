- Vaillant Group investiert in moderne und klimafreundliche Heiztechnik - F+E für die Wärmewende

KfW IPEX-Bank: Finanzierung für innovative Heizsysteme Frankfurt am Main (ots) -

Die Mittel leisten einen Beitrag dazu, die erheblichen Investitionen vorzunehmen, die das Unternehmen für die Energie- und Wärmewende in den kommenden Jahren tätigen wird. Abhängig von der zukünftigen Marktentwicklung investiert die Vaillant Group inklusive der laufenden Projekte bis zu 2 Milliarden Euro in das wachsende Geschäft mit Wärmepumpen. Investitionsschwerpunkte sind der Ausbau der Produktions- und Entwicklungskapazitäten sowie die Erweiterung des Dienstleistungsangebots für Fachhandwerkspartner.



Dr. Stefan Borchers, Geschäftsführer Finanzen und Dienstleistungen der Vaillant Group : "In den letzten Jahren hat die Vaillant Group ihre starke Marktposition deutlich ausgebaut. Wir freuen uns, dass die KfW IPEX-Bank unser weiteres Wachstum als einer der führenden Wärmepumpenanbieter unterstützt."

Dr. Velibor Marjanovic, Mitglied der Geschäftsführung der KfW IPEX-Bank : "Auch wir freuen uns, die Wachstums-, Modernisierungs- und Transformationsstrategie unseres neuen Kunden Vaillant begleiten zu können. Mit der Finanzierung untermauern wir unseren Anspruch als Transformationsbank, zukunftsgerichtete Projekte der Energiewende weiter voranzutreiben."



Über die Vaillant Group



Die Vaillant Group ist ein international tätiges Unternehmen mit Hauptsitz in Remscheid, Deutschland, das in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik tätig ist. Als einer der weltweiten Markt- und Technologieführer entwickelt und produziert die Vaillant Group maßgeschneiderte Produkte, Systeme und erbringt Dienstleistungen für Wohnkomfort. Das Produktportfolio reicht von effizienten Heizgeräten auf Basis herkömmlicher Energieträger bis hin zu Systemlösungen zur Nutzung regenerativer Energien. Im Geschäftsjahr 2022 erzielte das Unternehmen, das sich seit seiner Gründung 1874 in Familienbesitz befindet, mit 17.000 Beschäftigten einen Umsatz von rund 3,7 Mrd Euro.



Pressekontakt:



Dela Strumpf

E-Mail: mailto:dela.strumpf@kfw.de

Tel.: +49 69 7431-2984

http://www.kfw-ipex-bank.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/69662/5572714 OTS: KfW IPEX-Bank