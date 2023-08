Diese Kolumne wurde Ihnen präsentiert von Morgan Stanley“.Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Außerdem wird darauf hingewiesen das der Autor oder ein verbundenes Unternehmen eine Werbungskooperation mit Morgan Stanley plc eingegangen ist. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

Damals korrigierte der Markt gut 10% binnen knapp eineinhalb Wochen, wobei die Folgewoche jener Woche, in der das Downgrade erfolgt war, zwar nochmals tiefere Tiefs brachte, gleichzeitig aber ein Reversal. Damit wurde eine Bodenbildung eingeleitet, die in einer 5%-Range über gut 2,5 Monate erfolgte. Anschließend ging es weiter im Bullenmarkt.

Am 5.8.2011 wurde die US-Kreditwürdigkeit bereits von Standard and Poor´s herabgestuft. Wir haben also wenigstens einen Präzedenzfall, anhand dessen wir zumindest eine Idee bekommen könnten, was in den nächsten Wochen und Monaten passieren könnte.

