Unternehmensstimmung im Euroraum trübt sich dritten Monat in Folge ein

LONDON (dpa-AFX) - Die Unternehmensstimmung im Euroraum hat sich im Juli weiter deutlich eingetrübt. Der Einkaufsmanagerindex von S&P Global fiel zum Vormonat um 1,3 Punkte auf 48,6 Zähler, wie S&P am Donnerstag in London nach einer zweiten Umfragerunde mitteilte. Eine erste Erhebung wurde etwas nach unten revidiert. Nach dem Rückgang liegt die Kennzahl auf dem niedrigsten Niveau seit Ende vergangenen Jahres. Zudem fiel der Indexwert weiter unter die sogenannte Expansionsschwelle von 50 Punkten, die Wachstum von Schrumpfung trennt.

In den beiden größten Volkswirtschaften des Währungsraums, in Deutschland und Frankreich, gingen die Indexwerte sowohl für den Bereich Dienstleistungen, als auch für die Industrie zurück. In allen vier der größten Euro-Volkswirtschaften liegen die Indexwerte für die Industrie unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkte. Im Bereich Dienstleistungen können sich die Indexwerte in Deutschland, Italien und Spanien über der Expansionsschwelle halten.

"Die Eurozone hat einen schlechten Start in die zweite Jahreshälfte hingelegt", kommentierte Cyrus de la Rubia, Chefökonom des S&P-Partners Hamburg Commercial Bank die Daten. Die Indexwerte würden darauf hindeuten, dass die Wirtschaftsleistung im Juli gesunken sei, nachdem sie im Vormonat noch stagniert habe. "Der Konjunktureinbruch ist dabei in erster Linie auf das verarbeitende Gewerbe zurückzuführen", sagte de la Rubia./jkr/jsl/jha/