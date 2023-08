Berenberg hebt Ziel für FMC auf 54 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für FMC von 50,90 auf 54,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Verschlankung des Beteiligungsportfolios dürfte sich im zweiten Halbjahr beschleunigen, schrieb Analystin Victoria Lambert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Sie erhöhte ihre Umsatz- und Ergebnisprognosen für den Dialyseanbieter./edh/jha/

Die Fresenius Medical Care Aktie wird aktuell mit einem Plus von +3,92 % und einem Kurs von 48,04EUR gehandelt.



Rating: Buy

Analyst: Berenberg Bank

Kursziel: 54 Euro